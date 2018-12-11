VR《5x1》首部曲《０》導演邱陽記錄法國行為藝術家演出

2018年12月11日 13:58 旺報 廖慧娟

法國行為藝術家Olivier de Sagazan在VR電影《5x1》的第一部短片《O》中有精彩演出。（金馬執委會提供）

金馬55與全球虛擬實境創新設計領導者HTC VIVE合作，由侯孝賢與廖慶松監製的VR電影《5x1》，台北特映已進入最後一周（12月16日截止）。

《5x1》是由5位新銳導演分別製作的5部短片集結而成；第一部放映短片《O》是由去年坎城影展短片金棕櫚大獎得主、也是首位獲此殊榮的華人導演邱陽執導，

全片在大陸常州廢棄的公車停放站拍攝，運用千噸水車打造場景，由法國行為藝術家Olivier de Sagazan擔綱演出，由於Olivier極具爆發性的驚悚震撼演出，加上VR特有的沉浸式身歷其境的體驗，金馬影展及台北放映期間，部分觀眾表示觀看時有一度想拿下頭部顯示器的衝動。

曾與天才時裝設計師Gareth Pugh合作並在美國恐怖懸疑電視影集「零號頻道」演出的法國行為藝術家Olivier de Sagazan以「形態轉移」（transfiguration）陶土演出享譽國際，《０》是他首次在虛擬實境中詮釋商務人士。

Olivier de Sagazan表示，這是一次激動人心的經歷，特別是中西文化思想的結合，非常令人興奮：「如同漫步在顛倒的《2001太空漫遊》世界中，也在《碧海藍天》中。當邱陽導演聯繫我並描述劇本的開端時，許多畫面立刻浮現腦中，如何將多年來的陶土表演建立在東方的思想基礎上，我對此很感興趣。」他也提及邱陽導演設計的白色泥池跟藍色燈光充滿了詩意，「儘管我在象徵回歸源頭和原始的泥土裡，但這些都是建立在虛擬實境的基礎上實現的。非常原始的一面被高科技包圍，它有一些似是而非，同時又是整個電影值得辯證的地方。」

邱陽導演認為，「變形」是一種「進化」的方式，但有時也代表了「倒退」，就如同人們生活在一個不斷前進的世界，一個不斷迫使大家跟著前進的世界，充滿了現代文明，但很多人卻覺得少了十幾、二十年前擁有過的平靜跟快樂。邱陽導演說：「我們被現代科技帶來的便利包圍著，改變了對人性和信仰的價值觀，選擇去忽視身邊的那些問題。每個人都在為了那些被灌輸的目標所相互廝殺。那麼，也許是時候「倒退」了？」所以他選擇和Olivier de Sagazan合作：「任何本質上的『變形』都是痛苦的，即便是『倒退』。所以我希望藉助虛擬現實這個媒介，把這種情緒直接的，而且是放大的帶給觀眾。用這種強烈的方式迫使觀眾去觀看那些平時大多數人選擇視而不見，避而不談的東西。」

VR電影《5x1》線上購票及放映場次請洽金馬官網查詢。

(旺報 )