酸蔡政府？吳寶春聲明惹爭議 人渣文本吐15字

世界麵包冠軍師傅吳寶春。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

曾獲得世界冠軍的麵包師傅吳寶春因在大陸投資開店，遭疑是台獨麵包，事後發表聲明，強調來自「中國台灣」，並表態支持九二共識及兩岸一家親，引發爭議。對此，筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航在臉書直言，若不要九二共識，不講兩岸一家親，要講一中一台一邊一國，但在這種情況下，廠商的單因而被斷，那要怎麼辦？周強調，上任兩年半還是沒有解決方案，很難叫台商不跑票，並表示「堅持立場，那就拿出有效的解決方案」。

周偉航在臉書提及，他上完課後發現有一堆搞不清楚狀況的「台獨吉娃娃」在扯說「不能承擔風險就不要去中國投資呀！」但他認為，現在連市場只在台灣的都會出事，在全球供應鏈的狀況下，只要夠大或夠高階，上游就很難避免有中國產商提供產品原料或服務。

他表示，若被上游說是台獨供應商，要抵制其他產品，所以要停止供貨，但假使整條線做得很大，下游又一直要貨，能怎麼辦？出來喊九二共識、兩岸一家親、中國台北？他提及他曾碰過廠商遇到這種狀況，但沒有喊九二共識就是結束營業，下游的單賠一賠，自己吞了。「這種人會拿到肯定或嘉獎嗎？不會，因為他不敢公開講，他以後還要混，換個牌和人頭東山再起」。

周偉航認為，不要九二共識，不講兩岸一家親，要講一中一台一邊一國，但若是在一中一台一邊一國的狀況下，廠商的單因為台獨、沒九二共識被斷，那要怎麼辦？「自己想辦法？協調本土業者接單？但沒有本土業者的時候呢？協調鮭魚回台投資？」

「這種事是能廠商自己做喔？還說政府不能扮演任何角色嗎？」周認為，若一開始上台還不知道沒關係，但兩年半還是沒有解決方案，也可以接受，但很難叫台商不跑票。他說蔡政府票都少到選舉慘敗，現在還在怪選民「自己不懂」、「意志不堅」、「缺乏台灣意識/價值」，他直言這些吉娃娃的嘴臉，就是最佳的敗票大軍。

他認為民進黨高層不會蠢到這種程度，但出來護航的全是這種程度，再對應沒有解決方案的現狀，「是要選舉的怎麼搞定選票？」他認為若要堅持立場，那就拿出有效的解決方案，就這麼簡單。

(中時電子報)

他只是單純的麵包師傅！韓國瑜不… 大政治大爆卦-無色覺醒》華為贊…

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