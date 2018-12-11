NBA》生涯最後一次對決 詹姆斯帶走勝利 韋德遺憾退場

生涯最後一次巔峰對決，詹姆斯擁抱好兄弟韋德，惺惺相惜讓場邊球迷為之動容。(美聯社)

友善列印
中時電子報

韋德與詹姆斯今日在洛杉磯展開兩人生涯最後一次巔峰對決，詹姆斯繳出28分、9籃板、12助攻的準大三元成績單，力壓替補上陣拿下15分、5籃板、10助攻的韋德，雙方交手31次，湖人108比105力克熱火，詹姆斯順利帶走第16勝，韋德只能遺憾退場。

詹姆斯繳出準大三元成績單，在與韋德的生涯最後一戰帶走勝利。(美聯社)

詹姆斯和韋德同為2003年黃金梯次的成員，可惜韋德因為受到傷勢所擾，最終選擇在本季結束後高掛球鞋退休，反觀詹姆斯在湖人尋找第三次帶隊奪冠的可能性，兩位好友有著不同的境遇，但絲毫不影響雙方的交情，賽前惺惺相惜的擁抱讓場邊球迷讚嘆不已。

此役戰況兩隊咬得很緊，直到最後22.5秒詹姆斯兩罰俱中之後湖人取得3分領先優勢，韋德與溫斯洛搶投三分球失手，紫金部隊才得以險勝。

詹姆斯為了這場兄弟之戰拚盡全力，19投10中，包含4顆三分球，不僅攻守俱佳，而且還靠著罰球穩定江山。二年級生庫茲馬更加神勇，貢獻33分、7籃板，「球哥」朗佐鮑爾10分、7籃板、4助攻、3抄截。

韋德手感欠佳，19投僅中6，攻防兩端皆不如好友詹姆斯，可見得他的年代已過。溫斯洛28分、7籃板，歐利尼克15分。

(中時電子報)

神奇懷特驚辭港足教頭 將往日本… NBA》柯瑞7顆三分球助威 勇士獵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。