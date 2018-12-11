NBA》生涯最後一次對決 詹姆斯帶走勝利 韋德遺憾退場

2018年12月11日 14:06 中時電子報 黃邱倫

韋德與詹姆斯今日在洛杉磯展開兩人生涯最後一次巔峰對決，詹姆斯繳出28分、9籃板、12助攻的準大三元成績單，力壓替補上陣拿下15分、5籃板、10助攻的韋德，雙方交手31次，湖人108比105力克熱火，詹姆斯順利帶走第16勝，韋德只能遺憾退場。

詹姆斯繳出準大三元成績單，在與韋德的生涯最後一戰帶走勝利。(美聯社)

詹姆斯和韋德同為2003年黃金梯次的成員，可惜韋德因為受到傷勢所擾，最終選擇在本季結束後高掛球鞋退休，反觀詹姆斯在湖人尋找第三次帶隊奪冠的可能性，兩位好友有著不同的境遇，但絲毫不影響雙方的交情，賽前惺惺相惜的擁抱讓場邊球迷讚嘆不已。

Last dance between @KingJames and @DwyaneWade pic.twitter.com/9xKBiqA3ud — Ethan J. Skolnick (@EthanJSkolnick) 2018年12月11日

此役戰況兩隊咬得很緊，直到最後22.5秒詹姆斯兩罰俱中之後湖人取得3分領先優勢，韋德與溫斯洛搶投三分球失手，紫金部隊才得以險勝。

詹姆斯為了這場兄弟之戰拚盡全力，19投10中，包含4顆三分球，不僅攻守俱佳，而且還靠著罰球穩定江山。二年級生庫茲馬更加神勇，貢獻33分、7籃板，「球哥」朗佐鮑爾10分、7籃板、4助攻、3抄截。

韋德手感欠佳，19投僅中6，攻防兩端皆不如好友詹姆斯，可見得他的年代已過。溫斯洛28分、7籃板，歐利尼克15分。

(中時電子報)