19歲女嘴唇閉不緊進食困難 奇美醫：最好學齡前就醫

奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科主治醫師王崇歷表示小時候異常的口腔習性易造成前牙開咬恐影響生長發育前牙開咬是棘手的治療問題建議從小定期檢查牙齒降低治療難度與費用。(曹婷婷攝)

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嘴唇不易緊閉、咬斷食物困難莫輕忽。奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科主治醫師王崇歷表示，一名19歲女子因前牙開咬、咬斷食物困難前來求診，他發現，病人打從小時候就有嘴唇就不易閉緊的問題，經過28個月矯正，解決進食困擾，臉部外觀也獲得改善。他提醒家長，一旦發現幼童長乳牙有咬合不正狀況，最好學齡前及早就醫，不但治療效果更好，亦可減少龐大醫療費用。

王崇歷指出，牙齒矯正已越來越普遍，不論青少年或成年人，甚至為了做假牙的中年病人，都可能接觸到牙齒矯正治療，但前牙開咬算是很棘手問題，主要是這類型咬合.習慣與口腔周圍肌肉很有關係，這類錯誤咬合治療後的復發率也比較高。一般來說，開咬原因可分為先天和後天。先天原因像是一些罕見的症候群造成的小下巴導致前牙開咬，或者本身骨骼型態就是下半部的臉部較長，導致門牙距離較遠容易造成開咬。

後天原因就是發育過程的問題，尤其，小朋友一些不良口腔習慣會導致前牙開咬，如口呼吸、與年紀不相符的吸吮、伸舌習慣、喜好咬異物等，當異常的口腔習慣存在時，肌肉的動力平衡會被打破進而影響生長發育。

習慣用口呼吸病人，會用頭部前傾方式來獲得更多咽部空間以進行呼吸，易導致肌肉疼痛，且雙側臉頰部分肌肉張力增加，低位舌頭導致上顎牙弓內失去舌頭力量，進而肌肉動力平衡失調會讓上顎牙弓窄縮，造成前面牙齒暴牙，上顎後牙過度生長形成下臉部比例增長，前牙就更不易咬到。異常吸吮習慣如吸吮奶嘴，會產生前牙寬扁的開咬型態，吸吮手指的小朋友會在慣用吸吮的手指指背上發現長繭；喜好咬異物像咬鉛筆、髮夾等，會衍生前面牙齒切端磨損，也是有可能造成開咬情況。

王崇歷表示，大多數兒童病人可藉由戒掉壞習慣來改善開咬問題，不需要用到矯正器，口呼吸病人應會診耳鼻喉科檢查是否有扁桃腺肥大、過敏等問題，再來改正口呼吸習慣孩童時期開始定期檢查看牙醫，如果發現一些異常口腔習性，及早阻斷甚至早期預防，這樣一來就能大幅減少未來開咬的機會，即使將來需要齒顎矯正治療亦能降低治療的難度。

(中時 )

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