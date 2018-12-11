19歲女嘴唇閉不緊進食困難 奇美醫：最好學齡前就醫

2018年12月11日 14:24 中時 曹婷婷

嘴唇不易緊閉、咬斷食物困難莫輕忽。奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科主治醫師王崇歷表示，一名19歲女子因前牙開咬、咬斷食物困難前來求診，他發現，病人打從小時候就有嘴唇就不易閉緊的問題，經過28個月矯正，解決進食困擾，臉部外觀也獲得改善。他提醒家長，一旦發現幼童長乳牙有咬合不正狀況，最好學齡前及早就醫，不但治療效果更好，亦可減少龐大醫療費用。

王崇歷指出，牙齒矯正已越來越普遍，不論青少年或成年人，甚至為了做假牙的中年病人，都可能接觸到牙齒矯正治療，但前牙開咬算是很棘手問題，主要是這類型咬合.習慣與口腔周圍肌肉很有關係，這類錯誤咬合治療後的復發率也比較高。一般來說，開咬原因可分為先天和後天。先天原因像是一些罕見的症候群造成的小下巴導致前牙開咬，或者本身骨骼型態就是下半部的臉部較長，導致門牙距離較遠容易造成開咬。

後天原因就是發育過程的問題，尤其，小朋友一些不良口腔習慣會導致前牙開咬，如口呼吸、與年紀不相符的吸吮、伸舌習慣、喜好咬異物等，當異常的口腔習慣存在時，肌肉的動力平衡會被打破進而影響生長發育。

習慣用口呼吸病人，會用頭部前傾方式來獲得更多咽部空間以進行呼吸，易導致肌肉疼痛，且雙側臉頰部分肌肉張力增加，低位舌頭導致上顎牙弓內失去舌頭力量，進而肌肉動力平衡失調會讓上顎牙弓窄縮，造成前面牙齒暴牙，上顎後牙過度生長形成下臉部比例增長，前牙就更不易咬到。異常吸吮習慣如吸吮奶嘴，會產生前牙寬扁的開咬型態，吸吮手指的小朋友會在慣用吸吮的手指指背上發現長繭；喜好咬異物像咬鉛筆、髮夾等，會衍生前面牙齒切端磨損，也是有可能造成開咬情況。

王崇歷表示，大多數兒童病人可藉由戒掉壞習慣來改善開咬問題，不需要用到矯正器，口呼吸病人應會診耳鼻喉科檢查是否有扁桃腺肥大、過敏等問題，再來改正口呼吸習慣孩童時期開始定期檢查看牙醫，如果發現一些異常口腔習性，及早阻斷甚至早期預防，這樣一來就能大幅減少未來開咬的機會，即使將來需要齒顎矯正治療亦能降低治療的難度。

(中時 )