巴拉刈的替代農藥是農委會研發的？他踢爆：好敢騙！

農委會要禁用巴拉刈，引起農民反彈。（圖／翻攝Lin bay好油臉書）

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中時電子報
Lin bay好油：從替代藥劑事件中，我完全確認民進黨執政的問題。這些毫無專業的政務官，不專業卻又不敢讓外頭的人發現自己一點也不專業。（圖／翻攝Lin bay好油臉書）

農委會宣布自2019年2月起禁用巴拉刈，並推出號稱由藥毒所研究的新型紅豆植株乾燥劑「「NA-yci1紅豆植株乾燥處理劑」，取代巴拉刈用於紅豆植株的乾燥。知名農業臉書部落客「Lin bay 好油」踢爆農委會的謊言，「只不過是把國外廠家的商品拿來重製，就能洋洋得意說成是自己的新研發」。

農委會要禁用巴拉刈，引起農民反彈，因為農民認為，巴拉刈是最便宜、最好用、對土地傷害最低的除草劑，但農委會以每年喝巴拉刈自殺的人數超過200人為由，禁用巴拉刈，讓雲林農民林佳新忍不住砲轟，「你乾脆叫火車不要開！要自殺的人去撞火車一定死啊」，氣到不行。

Lin bay好油說，「NA-yci1紅豆植株乾燥處理劑」是真的有效，「但這款農藥是把國外廠家的商品拿來重製，竟大吹牛皮說是國產新研發」。Lin bay好油在一篇媒體投書提到，「這款乾燥劑主成分就是短鏈脂肪酸，短鏈脂肪酸可以用來溶解調植物表層的蠟質，當表層蠟質被溶解了，失去保護的植物細胞就沒辦法保水，就會死亡。」

對於Lin bay 好油的說法，農委會藥毒所回應了，所長費雯綺說，主成份是脂肪酸沒錯，這款脂肪酸是人工合成，化工行就買得到，只是藥毒所還另外加了自己的配方，那是藥毒所的智慧財產權，配方不好，就達不到效果。

據傳國外有藥廠向藥毒所申請核准，但一直被卡關？費雯綺澄清，沒有這回事，藥毒所沒有收到相關申請案，只有防檢局收到業者詢問要登記還是免登記，但尚未給業者答覆，月底才會開會討論。

(中時電子報)

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