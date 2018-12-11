吳寶春：麵包世界單純 韓國瑜救火：政治超過他理解

2018年12月11日 14:25 中時 柯宗緯 、 李義

麵包師傅吳寶春「錢」進中國，表述自己生於中國台灣，力挺九二共識，未料掀起政治風暴，今（11）日他親上火線面對大眾疑慮，更找來準高雄市長韓國瑜合體救火。吳寶春感謝市長力挺，強調只是專業麵包師傅，麵包世界很單純，「吳寶春還是吳寶春」。韓國瑜不捨吳寶春直說，政治解讀超過他理解的世界，世界金牌獎得來不易，希望台灣民眾、網友發自內心愛惜。

韓國瑜說，昨天下午透過幕僚接到吳寶春電話，他二話不說就答應力挺。他內心疼惜吳寶春遭受政治壓力，他曾看過吳寶春電影，被當中一段話深深感動，吳寶春的媽媽跟他說「這鳳梨田把你養大」。

韓國瑜認為，一個出身屏東鄉下農村子弟，竟然可以靠著自己刻苦、認真學習毅力，把麵包變藝術品，抱回歐洲4年一次麵包比賽冠軍，在國際發光發熱，成為台灣之光，相當得來不易。

他肯定吳寶春，把麵包界奧林匹克金牌拿到手，意義像在高雄辦 肉燥飯大賽或毛筆書法比賽，結果被外國人拿走，大家一定覺得刺激很深。因此，他呼籲，所有台灣民眾應該真正愛惜吳寶春，他只會烘焙麵包不懂政治，現在被搞得滿頭包，對他來說不盡公平。

韓國瑜提到，兩岸之間有不同看法，吳寶春是一個單純生意人，能夠不過度碰政治下，發展自己事業，開創自己的美好生活，希望兩岸人民都能祝福，甚至能幫助、保護，也希望台灣人民能當他的後盾，他的理念就跟自己選舉前一樣，「意識形態表述真的沒必要一而再強調」。

吳寶春面對媒體提問，數度語塞擠不出話，他強調，自己只是一個專業的麵包師傅，在麵包的世界裡面相對單純，自己想用麵包交朋友，很榮幸很多年輕人因為他進入這個行業，他也有責任為年輕人創造更大的市場，最後強調「吳寶春還是吳寶春」。

媒體問及「有認為被扭曲成台獨嗎？」他想了想幾秒，重申自己只是專業的麵包師傅，其餘問題皆一概未答。韓國瑜緩頰說，吳寶春的定義很清楚，麵包師傅就是專業麵包師傅，過多政治解讀都超過他理解的世界，慶幸很多年輕人以他為榜樣進入烘焙界，希望未來的麵包世界能尋找自己的理想及快樂，塑造其專業。

(中時 )