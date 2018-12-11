花蓮正副議長產生方式吵翻天 決議交由黨團會議決定

2018年12月11日 14:30 中時 范振和

有意角逐議長寶座的張正治（右）參加黨部會議，一臉凝重。（范振和攝）

六連霸的縣議員謝國榮對議長寶座興致濃厚。（范振和攝）

中國國民黨花蓮縣黨部針對正副議長產生方式，11日上午開議，現場10餘位議員大鳴大放，意見紛雜，最後決議，交由黨團會議成員18位縣議員17日下午2時假投票決定人選。

由於有意角逐下屆議長寶座的有謝國榮、張峻、張正治，各擁山頭，實力雄厚，而登記參選副議長的有潘月霞、吳東昇、吳建志、黃馨，也各有靠山，來勢洶洶，連日來，地方瀰漫一股山雨欲來風滿樓的詭譎氛圍。為此，國民黨花蓮縣黨部今天上午開議，主委鄒永宏期盼當選的同志大鳴大放，尋求產生正副議長的和諧、公正路徑。

鄒永宏重申，產生正副議長不是對外開放，而是黨內開放，除了18位黨籍當選議員外，還有5名違紀參選的當選人，縣黨部基於黨的整體利益考量，尚未做出處分，因而，這些人仍具有國民黨籍身分，是否也能納入黨團會議成員，黨部尊重大家的決議，再報請黨中央處置。

新科議員吳東昇首先提議，應先確認違紀5人是否納入黨團會議成員？引爆一番論戰，新科議員吳建志不滿地說，如果可違紀參選沒事，黨員都可如法炮製，黨紀蕩然無存，這對守規矩繳納參選保證金45萬元的黨員，太不公平了。

壽豐鄉長轉戰議員過關的張懷文也說，國民黨沒有分裂的本錢，但原則仍應遵守，不要混淆視聽；縣議員鯤璟認為，縣黨部應先明快處理違紀參選人再議；縣議員李秋旺贊成先由18假投票產生正副議長人選，至於違紀5人以後看配合度再說。

資深縣議員謝國榮期盼先協商，不要鬧分裂才好，否則會像這一屆吵鬧不休；吉安鄉長轉戰議員成功的黃馨同樣以和諧為前提，希望將5人納入考量；縣議員林宗昆也認同先協商的作法，才能確保和諧。

縣議員張正治指出，和諧的大前提是公平，有人違紀參選害被提名人落選，卻不受黨紀處分，那麼守規矩的同志難道是「盤仔」笨蛋？最後，吳東昇建請表決，此時黃馨離場，現場12人除了2人未表態，10人全部同意排除違紀參選的5位當選人加入黨團，18名黨團成員17日將假投票推舉正副議長人選。

(中時 )