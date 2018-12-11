新竹人展消費力 Big City周年慶12天消費21.2億

新竹Big City購物中心周年慶10日圓滿落幕，新竹人展現超高購買力，12天來買了21.2億，整體業績超過目標且較去年成長6％。（陳育賢攝）

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新竹Big City購物中心周年慶10日圓滿落幕，新竹人展現超高購買力，12天來買了21.2億，整體業績超過目標且較去年成長6％。（陳育賢攝）
新竹Big City購物中心周年慶10日圓滿落幕，新竹人展現超高購買力，12天來買了21.2億，整體業績超過目標且較去年成長6％。（陳育賢攝）

新竹Big City購物中心周年慶10日圓滿落幕，新竹人展現超高購買力，12天來買了21.2億，整體業績超過目標且較去年成長6％，汽、機車進場總數近30萬輛次，接駁車加開班次以及U-Bike也創下最高租借次數的助攻下，巨城共湧入逾120萬人同樣創下新高。

新竹人的高消費力一直以來都在全國名列前茅，這次巨城的周年慶更是完全發威，消費者看準超低折扣及每天抽出8萬8888現金禮券的高回饋率，3C、家電熱銷，其中不乏有百萬刷手1次購足各系列3C商品，更有公司行號大筆購買尾牙抽獎品，還有高單價家庭劇院組銷售表現齊揚，帶動整體業績成長20 ％。

竹科小家庭及上班族講究生活質感，高單價家具、生活居家及香氛保養用品表現不遑多讓，業績成長18％。此外，頂級超市推出高級食材買1送1系列天天搶購，民生必需品亦有民眾單筆即購足1年分，尤其食安養生觀念當道，保健食品、油品等銷售超過千瓶，業績表現亮眼。

Big City精準掌握消費者品味及口味，在週慶前陸續引進時尚運動新櫃，強調綜合機能及流行元素，成功拉抬休閒時尚業績成長26％。

美食街及主題餐廳也人潮不斷，周年慶期間周末特別提早至上午10點30分開放用餐，加上創藝大樓啟用再添餐飲生力軍，引進全台及桃竹苗獨家新櫃，菜系應有盡有選擇更多樣，吸引饕客嘗鮮帶動食經濟雙位數成長。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，Big City有超過600個品牌，每年舉辦近300場活動，提供最貼心的便利服務，成為全客層1站購足的最佳首選，創藝大樓盛大開幕擴增引進近50家桃竹苗獨家品牌，成功立下引領潮流品味與時尚口味雙趨勢的地標。

至於Big City2018全年的業績，巨城預估將可再度創新高，預計將成長6％，總金額超過115億元，相當驚人。

(中時 )

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