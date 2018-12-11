同志導演陳俊志暴斃2天死狀淒涼 遺體皮包骨陳屍浴室

同志導演陳俊志因病暴斃家中2天後才被發現。〔翻攝自臉書〕

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以導演過「不只是喜宴」、「美麗少年」等議題電影的同志導演陳俊志，因長期罹患心血疾管，１０日下午被發現暴斃死在北市住所，享年５１歲。警消到場發現死者死亡至少２天，整個人因病瘦成皮包骨，陳屍浴室浴缸內，旁邊散滿排洩物，死狀淒涼。

據了解，轄區分局警方據報到場勘驗，因未發現有任何可疑他為跡象，也未找到遺書，在翻找死者遺物時，發現死者有心血管病史，並長期在醫院看診治療，警方隨後通知死者主治大夫前來協助調查死因，大夫檢視後發現死者應是突發性心因性休克死亡，同意協助行政相驗，由醫師開立死亡證明書。

據悉，同志導演陳俊志平日獨自住在北市住處，每天都會用手機與親友連繫報平安，但近２、３天以來，親友發現陳俊志的通訊軟體都是未讀，懷疑有異，於是前往陳的住處敲門未應，親友趕緊打電話向警消報案求助。

警消據報前往破門進入屋內，只聞到滿屋臭不可堪，經搜索屋內，赫然發現陳俊志陳屍在浴室浴缸內，已經死亡多時，警消發現死者生前因病瘦到只剩皮包骨，浴室內更布滿排洩物。

警消研判，死者瘦成這樣，可能是因長期營養不良所致，加上身體罹患心血管疾病，可能因而引發突發性心因性休克致死。死者的表弟晚間也在臉書上公布陳俊志的死訊，並表示未來如果確定舉辦告別式時間，再通知各親友周知。

(中時 )

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