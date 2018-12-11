遠離胃癌、治療腹瀉！生香蕉竟有這6大神效

2018年12月11日 14:28 中時電子報 莊楚雯

大家都知道香蕉的營養價值高又便宜，是台灣常見的水果，但你有吃過綠皮的香蕉嗎？其實從古時候開始，生香蕉就被廣泛用來治療潰瘍、高血壓，而且營養素多樣，能促進新陳代謝。國外網站《Indiatimes》分析出綠皮香蕉的9大好處，像是能幫助消化、控制血壓血糖、治療腹瀉、維持腎功能等，本報摘錄其中5種，讓大家瞭解生香蕉的神奇之處。

1幫助消化

生香蕉中的抗性澱粉與膳食纖維，對消化道功能效果非常好，甚至可以預防胃癌、對抗腸道細菌。

2控制血壓

鉀含量高的生香蕉，能減輕血管和動脈的壓力，達到降血壓的效果，預防動脈粥樣硬化、心臟病以及心血管疾病。

3穩定血糖

而生香蕉中的維生素B6有助於控制血糖，尤其是對第二型糖尿病患者。還能抑制胰島素釋放到血液中，穩定血糖。

4治療腹瀉

如果有頭痛、噁心、疲勞等問題，吃生香蕉也能減緩不適，以及治療腹瀉、解決便秘、潤腸的效果。

5維持腎功能

吃綠皮香蕉有豐富的鉀離子，可以調節，並維持體內的電解質平衡，讓腎臟健康，預防腎臟問題，特別是腎癌。但是腎功能不全的人，排出鉀離子較困難，不宜攝取太多，恐將造成全身無力、心臟衰竭。

6營養吸收更好

研究指出，生香蕉裡的短鏈脂肪酸，能提高身體吸收營養的能力，特別是鈣。

但是營養值高，好處多的生香蕉，依然是未熟透的水果，並不適合天天食用，有月經來、腎功能不全以及腸胃不適的人要少吃。因此在吃之前，要先衡量一下自己的健康狀況，或是詢問專業醫師。

(中時電子報)