打敗美、德 台灣自由度大躍進 陸排135

2018年12月11日 14:31 中時電子報 吳映璠

加拿大智庫菲莎研究所（Fraser Institute）10日公布2018年「人類自由指數」（Human Freedom Index），總共有162個國家進入評比，今年台灣排名大躍進，首度擠進前10名，與挪威、芬蘭齊名；另外中國大陸排名較去年下滑，來到135名，在東亞國家中敬陪末座。

菲莎研究所、美國卡托研究所（Cato Institute）及德國弗里德里希瑙曼（Friedrich Naumann）自由基金會每年評比世界各國「人類自由指數」，台灣去年排名第18，今年名次大躍進，打敗德國、美國，與挪威、芬蘭齊名第十。

菲莎研究所指出，台灣自2008年以來，排名逐步提升，從當年度的43名首度進入到前十名，儘管長期遭受中國大陸武力威脅，台灣仍不斷提升公民自由及民主。

今年排名前十的司法管轄區依序為紐西蘭、瑞士、香港、澳洲、加拿大，荷蘭、丹麥並列第6，愛爾蘭、英國並列第8，台灣、挪威、芬蘭並列第10。值得一提的是，過去香港自由度長年位居世界第1，不過近兩年排名卻連年下滑，去年是第2名，今年再退一位。

中國大陸排名同樣下滑，去年名次為130，今年倒退至135，計畫主持人麥馬洪（Fred McMahon）表示，中國大陸仍是東亞地區最不自由的國家，此外大陸不斷向外輸出非民主治理模式，也引發鄰國關切。

菲莎研究所自2008年起開始為世界各國評比自由指數，衡量的標準相當複雜，今年一共評量79項指標，大致可分為個人自由、公民自由、經濟自由三大類。

(中時電子報)