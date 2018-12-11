徐楓贈八字勉勵張國榮 哥哥為《霸王別姬》提前半年練京戲

2018年12月11日 14:59 時報周刊 張毓琪

張國榮為了演好程蝶衣，開拍前六個月便到北京練京戲。甲上提供

徐楓監製、國際導演陳凱歌執導，集結金獎影帝后張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優同台飆戲的華語經典電影《霸王別姬》，將於12月14日重返大銀幕，推出「25周年數位修復版」。

今年是《霸王別姬》上映25周年，電影監製暨湯臣集團主席徐楓舉辦「25周年榮耀再現」首映會， 旺旺中時媒體集團副董事長胡志強、聯合報發行人王效蘭、年代集團董事長邱復生、夏姿創辦人王陳彩霞、甄珍、王力宏、蔡康永、張琍敏等貴賓都盛裝出席，現場星光熠熠。

王力宏透露自己熱愛《霸王別姬》，加上此次首映會總共看了17次，更表示自己的歌曲〈蓋世英雄〉靈感來自電影《霸王別姬》，他特地找來片中唱霸王橋段的名角李岩演唱，「這部電影是我的必修課程，它激起我許多的靈感，今天我特地帶老婆來約會看電影。」

知名主持人蔡康永則表示外國權威媒體推薦必看片單中絕對會有《霸王別姬》，他認為這是件非常了不起的事情，「現在很多人在手機上看電影，但這部電影絕對要在大銀幕上看，不然會漏掉很多細節。」戲劇天后楊謹華則表示自己最愛張國榮，但在他的部部經典名作中她卻沒看過《霸王別姬》，於是她一直在等大銀幕重映，這次終於讓她如願以償。《霸王別姬》的經典地位不會因為時空轉換而被取代，在25年後的今天，電影魅力依然讓影迷如癡如醉。

《霸王別姬》不僅贏得華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎，還獲得奧斯卡最佳外語電影提名，奪下金球獎最佳外語片、英國演藝學院電影獎最佳外語片等大獎殊榮，更被《時代雜誌》評選為「全球百大不朽電影」、英國權威媒體BBC評選「百大經典外語片」。徐楓昨日下午舉辦媒體茶敘，聊起當年電影橫掃全球影壇的轟動情形，在上海的首映會吸引超過1200多位觀眾擠爆戲院，徐楓表示：「當時我們坐的車都在晃動，後來連戲院的玻璃都被影迷推破，把我嚇壞了。」在歐美放映時，觀眾更在映後全場起立鼓掌長達五分鐘之久，熱烈的迴響將華語電影推向國際舞台。

徐楓談及與「哥哥」的往事流露懷念，她表示當時張國榮也沒想到這部電影能走出香港獲得極高的成就，她當時只送給張國榮八個字：「全力以赴、義無反顧。」期許他演好程蝶衣一角。後來張國榮在開拍前六個月提前到北京練京戲，在發高燒時仍在練壓腳、學國語，非常努力去演繹。在奪下坎城影展金棕櫚大獎後，每個演員都送給徐楓一張劇照，張國榮則在他的照片上寫下了她當年送給他的八字箴言，至今仍讓徐楓印象非常深刻。《霸王別姬》走過四分之一個世紀， 推出25周年數位修復版在大銀幕再現經典，徐楓表示好的電影必須呈現原貌給觀眾，她笑言：「電影是國際語言，拍一部好電影就是最好的國民外交。」

(時報周刊)