林為洲、羅智強要求2020總統提名採「全民調」

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九合一大選落幕後，緊接著2020總統大選將起跑，國民黨立委林為洲11日與國民黨台北市議員當選人羅智強一同發表「2018黨務革新宣言」，其中主張總統提名初選應採「全民調」，並鼓勵中、新生代踴躍參與初選；此外，經黨正式提名的總統候選人應直接接任黨主席，並規劃立委提名。

林、羅今投書媒體發表「2018黨務革新宣言：國民黨變好，台灣會更好」，指出九合一選舉是國民黨的勝利，但全黨同志都知道這並非民意對國民黨的肯定，且既然公投證明民進黨背離民意多數，為什麼2014、2016年國民黨還會被打得潰不成軍？顯然黨的路線沒錯，但是步調、語言需跟上民意腳步，而要贏回人民信任，準備2020大選，黨要徹底改革，成為網路的、社群的、民意的政黨。

林為洲及羅智強進一步提出4點建議，首先，以「準執政黨」自我要求，主動協助蔡英文政府，並成立影子內閣，不能再只是「反對民進黨」，更要提出對案，證明國民黨有更好的解方。第二。黨應內造化，縣市長、國會黨團三長應列為「當然中常委」，出席中常會。

另外，對於總統提名初選，兩人主張應採「全民調」，因本次縣市長選舉，「全民調」成效優異，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜都是在全民調機制下脫穎而出，並順利贏得選舉，而2020總統候選人提名當然應續採全民調，並應鼓勵中、新生代踴躍參與初選。

宣言還說，為免多頭馬車，建請獲得提名之總統候選人，能直接接任黨主席，並規劃立委提名事宜，讓總統候選人、黨機器與所有立委候選人能緊緊結合在一起，承擔2020，「國民黨變好，台灣會更好，改革，不能再等待。」

(中時 )

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