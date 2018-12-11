MLB》大谷翔平趕上開幕戰？ 總管賣關子

大谷翔憑今年10月初右手肘動手術後，目前復原情況不錯，但還很難說何時回到比賽場上。(資料照/美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍投打「二刀流」大谷翔平今年10月1日右手肘動了韌帶移植手術，目前復原進度還不錯，不過想趕上明年球季開幕戰投球，天使總管艾普勒（Billy Eppler）在冬季會議上回應：「言之過早！」

大谷目前在日本進行術後休養，目前沒有什麼問題，接下來兩個月還會有進一步評估，儘管2019年新球季要早點回投手丘還不太可能，但有機會以擔任指定打擊出賽。

「大谷的狀況蠻不錯的。」艾普勒這麼說，「手肘可以動的範圍很廣、也能完全伸展，球團也派了人員赴日，了解大谷目前狀況、獲得更多資訊，也安排他明年1月到洛杉磯回診，球團很滿意現在的復原進度。」

不過天使隊還無法確定大谷明年球季何時可以回到投手丘，以及能夠負擔多少場先發投球重任，艾普勒說：「現在要討論這個問題還太早，目前也還沒有太多需要多久才能出賽的資訊，必續等到1月底的評估才會有更明朗的方向，才能在行事曆上記下大谷歸隊比賽的日期。」

MLB》洋基放棄哈波 是因誤簽了怪力男？

才24歲的大谷是今年美國聯盟新人王，打擊上他出賽104場繳出2成85打擊率、22轟、61打點，以先發投手出賽時總共主投51又1/3局獲4勝2拜，自責分率3.31、標出63次三振、投出22次四壞保送。

(中時電子報)

NBA》柯瑞7顆三分球助威 勇士獵… 網球》小威美網撒潑 老球王居然…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。