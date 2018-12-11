MLB》大谷翔平趕上開幕戰？ 總管賣關子

2018年12月11日 14:42 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍投打「二刀流」大谷翔平今年10月1日右手肘動了韌帶移植手術，目前復原進度還不錯，不過想趕上明年球季開幕戰投球，天使總管艾普勒（Billy Eppler）在冬季會議上回應：「言之過早！」

大谷目前在日本進行術後休養，目前沒有什麼問題，接下來兩個月還會有進一步評估，儘管2019年新球季要早點回投手丘還不太可能，但有機會以擔任指定打擊出賽。

「大谷的狀況蠻不錯的。」艾普勒這麼說，「手肘可以動的範圍很廣、也能完全伸展，球團也派了人員赴日，了解大谷目前狀況、獲得更多資訊，也安排他明年1月到洛杉磯回診，球團很滿意現在的復原進度。」

不過天使隊還無法確定大谷明年球季何時可以回到投手丘，以及能夠負擔多少場先發投球重任，艾普勒說：「現在要討論這個問題還太早，目前也還沒有太多需要多久才能出賽的資訊，必續等到1月底的評估才會有更明朗的方向，才能在行事曆上記下大谷歸隊比賽的日期。」

才24歲的大谷是今年美國聯盟新人王，打擊上他出賽104場繳出2成85打擊率、22轟、61打點，以先發投手出賽時總共主投51又1/3局獲4勝2拜，自責分率3.31、標出63次三振、投出22次四壞保送。

(中時電子報)