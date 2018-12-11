帥氣「美國隊長」初登場片酬還不如他！漫威英雄片酬大解密

飾演《美國隊長》的克里斯伊凡被爆出剛登場時片酬低於市價。（圖／《美國隊長》劇照）

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中時電子報
／綜合報導

漫威英雄電影在全球票房亮眼，續集不斷。近期《復仇者聯盟4》的預告也在全球釋出，但卻傳出已經扮演了8年「美國隊長」的克里斯伊凡即將從漫威系列中「畢業」，讓影迷感到相當不捨。但其實他一開始片酬卻低於預期，讓他一度和這個角色擦身而過。

克里斯伊凡當了8年美國隊長後也宣布退休，不再演出該角色。（圖／《美國隊長》劇照）

據國外媒體報導，漫威系列電影在簽合約時，第一步片酬一定不會太高，但會隨著票房調漲，且要綁多部電影合約，這讓很多大牌明星都無法接受。飾演「美國隊長」的克里斯伊凡當時接演時，也已經是演過兩集熱賣的「驚奇4超人」的知名明星了，但第一集《美國隊長》卻只拿了30萬美金的片酬；「雷神索爾」克里斯漢斯沃更只有拿了20萬美金、飾演洛基的湯姆希德斯頓拿得更少，約16萬美元。

索爾（後）遇上星際異攻隊。（迪士尼提供）

不過後期加入的英雄們就拿了比前輩剛登場時多了些，如「星爵」克里斯普萊特在主演「星際異攻隊」時，談到30-40萬美元的酬勞、「蟻人」保羅洛德同樣有30萬美金、「獵鷹」的安東尼麥奇除了28萬底薪還有一定比例的票房分紅。

「黑豹」查德威克鮑斯曼比其他英雄都幸運，一開始登場價錢就比其他人高。（圖／《黑豹》劇照）

但這些都比不上後來的「黑豹」查德威克鮑斯曼，他剛當場「美國隊長3」中片酬就有50萬美元，又因「黑豹」在北美票房達7億美元，他在漫威新電影中的片酬一下子暴漲至500-800萬美元，成為片酬成長速度最快的英雄。

(中時電子報)

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