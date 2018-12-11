丁海寅個性太認真 朋友吐槽他超無趣

2018年12月11日 14:59 時報周刊 張毓琪

為了演好角色，丁海寅深入研究軍隊霸凌事件。緯來提供

帥氣的丁海寅在《機智牢房生活》變身軍中惡魔，因為霸凌部屬被送入牢房！丁海寅表示，一直想以演技來讓觀眾信服，一開始就是想當演員而不是想當明星，為了演出這部戲，他還特別深入研究軍隊霸凌事件，試圖了解被害者的心情。

《機智牢房生活》描述一群入獄原因迥異的受刑人，各自有不同心酸的故事，為了度過漫長的牢房生活，衍生出一連串溫馨又逗趣的故事情節。主角朴海秀飾演的棒球明星金濟赫因為將意圖強暴妹妹的嫌犯打到重傷而入獄，丁海寅飾演的劉大尉，因為對部屬踹了一腳，但其實是其他人對他的惡意栽贓，使他冤枉入獄。丁海寅、朴海秀是同個牢房的「室友」，丁海寅飾演的劉大尉，從剛入獄的冷酷、不願與室友溝通，到逐漸打開心房接受大家，和大家打成一片，也讓劇中室友笑稱劉大尉是智商降低了嗎？

導演申元浩還稱讚丁海寅非常認真準備、融入角色，丁海寅說，他性格可能也與劇中劉大尉差不了多少，最常聽到大家形容「你本來就這麼無聊嗎？」朋友都認為他個性太認真，有時候是有趣的事情，講給他聽就變成無趣了。丁海寅有個小七歲的弟弟，他透露因為跟弟弟年紀差比較多，所以學生時期也常教訓弟弟，雖然現在弟弟跟他是朋友，但當時弟弟也是挺怕他的，就像劇中部屬對他的畏懼一樣。

在演藝圈發展順遂的丁海寅，從沒想過要踏入這行，「學生時期的志願是當生技研究員，以前身材是圓圓胖胖的，考完大學聯考後突然瘦了下來，在街頭被星探挖掘，懷著好奇心挑戰演技才誤打誤撞進入演藝圈。」不過因為他外貌看起來很像大學生，即使當完兵還是娃娃臉，但丁海寅透露因為當兵時太愛吃麵包還因此胖了12公斤，後來迅速減肥後才保持好身材。！《機智牢房生活》11日晚間9點於緯來戲劇台播出，12日起周一至周五晚間8到10點天天全新2小時播出。

(時報周刊)