謝長廷會昏倒 宜蘭老村長竟「這樣」比喻日本核食

謝長廷會昏倒 宜蘭老村長竟「這樣」比喻日本核食
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中時電子報
DPP宜蘭老村長葉慶文上政論節目，竟然形容日本核食事件，是.....謝長廷聽了恐怕會昏倒!(Youtube截圖)

反核食公投過關，傳出日本不支持台灣加入CPTPP，也揚言向WTO控訴，駐日代表謝長廷要國人別再說刺激日本的話，卻被罵是捧日代表，他再發臉書怒嗆網友，是中文看不懂嗎？但昨天DPP宜蘭老村長葉慶文上政論節目，竟然形容日本核食事件，是屎桶刷乾淨拿來裝飯，就算很乾淨心裡也不舒服，誰敢吃?謝長廷聽了恐怕會昏倒!

日本外務大臣河野太郎7日表示，台灣通過反對日本食品進口解禁公投，將無法加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)。我駐日代表謝長廷表示，將全力預防最壞的結果發生，也希望國人不要再繼續刺激日本。被罵是捧日代表，謝長廷再發臉書怒嗆回，是中文看不懂嗎？還是霸凌我習慣了？

近日深受觀眾喜愛的宜蘭老村長葉慶文，被封為新一代政論戰神。他自稱為深綠民進黨員，昨日上《新聞龍捲風》時，村長談論核食事件，他說，「講到日本福島核災食品要來我們這裡，說太多都沒用，今天在這裡新南村長葉慶文，哈密瓜的故鄉，告訴大家，這個屎桶洗再乾淨，我們裝飯來吃，吃了也不舒服，這樣就好了!解決了!」

村長再強調「這個屎桶本來裝屎的，我們拿來洗乾淨，刷一刷就去裝飯，就算很乾淨，我們心裡也會不舒服，吐，誰敢吃?所以說那個東西不好。」一旁魚販文山伯也說:「先入為主的觀念啦!」

對於機車加8千裝ABS，村長也說，重點是人，亂騎裝什麼S都沒用。他說，政府花這筆錢沒必要，到時候買車的人要吸收，不如路做好一點。政府一定要教導駕駛人，看路況駕駛，再來就是測速最有用。

村長說，配備再好使用的人如果不正常使用，「什麼S都沒用」。你如果要裝ABS，乾脆去裝螺旋槳，大家都在天上飛來飛去，也沒紅綠燈。政府要做之前應該跟機車店討論，跟使用的人討論。

(中時電子報)

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