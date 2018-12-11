體驗古生物發掘過程 科博館帶您探尋台灣哺乳動物化石

2018年12月11日 14:58 中時 陳淑芬

國立自然科學博物館12月舉辦「探尋台灣哺乳動物化石」活動，帶著中小學教師及高中職學生野外採集及深入探討哺乳動物化石，頗受好評，明年3月還有兩梯次，元旦起受理報名。 科博館科學教育組主任張鈞翔表示，透過在地化石群落的實地採集，讓師生親身接觸台灣珍貴的化石資產，專業學習化石採集方法與態度，認識台灣珍貴的化石保存地。

科博館表示，活動在菜寮溪流域展開野外採集，學員們驚呼聲此起彼落，透過實地探查、參與現地挖掘、淘洗、採集及辨認化石，體驗古生物的發掘過程，並到玉井、二寮等地採集化石並認識地質環境，室內課程有「菜寮溪哺乳動物化石的特色」、「這些骨頭究竟長在哪裡？」及「左鎮地區地質概況」等，活動大受好評。歡迎踴躍參加，報名網址: https://goo.gl/yzXBbH。

科博館科學教育組主任張鈞翔表示，科博館多年來從事標本蒐藏研究工作，累積無數野外採集、保存、比對、分析、分類及典藏，並將標本保存良好或轉化為科學教育推廣素材，希望能推廣經驗到校園。

張鈞翔表示，透過台灣在地化石群落的實地採集，讓學員親身接觸台灣珍貴的化石資產，在專家的指導與帶領下學習正確而嚴謹的採集化石方法與態度，認識新化丘陵菜寮地區這塊台灣珍貴的化石保存地。

(中時 )