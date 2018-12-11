新手爸媽別困惑 疾管署籲儘速接種流感疫苗

2018年12月11日 14:58 工商 邱琮皓

天氣漸漸變冷，流感流行季即將到來，最近部分家中有3歲以下幼兒的爸爸媽媽都在問，「只打三價疫苗保護力真的夠嗎？」、「小寶貝第一次打流感疫苗，之前已經打一劑四價疫苗，但現在四價疫苗缺貨，第二劑該怎麼打？」，疾病管制署今（11）日特別邀請馬偕醫院小兒科醫師黃瑽寧向大家解開這個疑惑。

黃瑽寧表示，由於接種流感疫苗後，約需2週的時間才會產生抗體，目前國內提供的公費三價幼兒（0.25mL）劑型疫苗量充足，且今（2018）年的流感疫苗株與流行病毒株吻合度高，建議爸爸媽媽，應儘速帶家中6個月以上至3歲以下的嬰幼兒接種疫苗。此外，第一次接種流感疫苗的幼兒，應接種兩劑流感疫苗，第一劑與第二劑間隔四週；首次接種流感疫苗的幼兒如果先前已經接種一劑四價或三價流感疫苗，無須執著於等待四價疫苗，第二劑可接種三價疫苗，一樣能獲得完整保護力。

今年度公費流感疫苗截至12月9日，接種數超過476萬劑；目前0.5mL劑型剩餘量約34.8萬劑，0.25mL劑型剩餘量約9.1萬劑。依據疾管署監測資料顯示，國內上週（12月2日至12月8日）類流感門急診就診人次計61,861，較前一週上升；近2週呈上升趨勢。上週新增1例經審查與流感相關死亡病例，為中部80多歲男性，有慢性病史，感染H3N2。

今年自10月1日起累計99例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為主（67例，佔67%），其中11例死亡（6例H3N2、5例H1N1）；近4週社區流感病毒以H3N2為主。近期北半球溫帶地區國家流感活動度開始呈上升趨勢，但整體活動度仍維持低水平，其中加拿大、韓國、美國及新加坡已達流行閾值；各國檢出病毒型別以H1N1為主，惟新加坡及歐洲為H1N1及H3N2共同流行。

疾管署再次提醒，除了接種流感疫苗外，民眾也應加強個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病不上班、不上課等措施，以降低流感病毒傳播的機會；另民眾如有類流感症狀應儘速就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，無須快篩，即可開立公費藥劑

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