腸病毒仍高流行 疾管署呼籲勤洗手

2018年12月11日 14:59 工商 邱琮皓

國內腸病毒疫情連續兩週高於流行閾值，疾病管制署提醒，預防腸病毒最基本的方法就是落實手部衛生，民眾工作返家後務必先更衣，摟抱或餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並避免帶幼兒出入擁擠的公共場所及落實幼兒生病在家休息，防範腸病毒傳播的機會。

疾管署統計，國內上週（12月2日至12月8日）腸病毒門急診就診人次共11,393，較前一週上升2.1%，連續2週高於流行閾值（11,000）；近期就診人次呈上升趨勢，惟近3週上升幅度已趨平緩。今（2018）年累計34例重症病例，以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型7例為多，另有感染克沙奇A4型、A9型、A10型、A16型、B1型、B2型、B3型、B5型及腸病毒D68型。近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，伊科病毒11型及腸病毒71型於社區低度流行，持續監測疫情及流行病毒變化。

疾管署表示，由於腸病毒傳染力非常強，民眾及教托育機構應定期進行環境清潔，並時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，及教導兒童做好個人衛生，特別是在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，應落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟。此外，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。

疾管署再次呼籲， 5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，幼兒感染腸病毒後的5天內，家長與其他照顧者要特別注意病情變化，一旦發現幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

(工商 )