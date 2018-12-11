黃子佼連莊主持桃園跨年 放話台上舌吻孟耿如

2018年12月11日 15:04 中時 林淑娟

黃子佼與Lulu師徒再度攜手主持桃園跨年。（年代MUCH）

黃子佼與Lulu師徒再度攜手主持桃園跨年，艾怡良獻唱。（年代MUCH）

2019桃園跨年晚會將於12月31日晚間7點在桃園高鐵前廣場熱鬧登場，今年有「姐姐」謝金燕等演出陣容超堅強，黃子佼與新生代主持小天后Lulu師徒也再度攜手主持，即將發片的黃子佼也預告：「本人也將獻唱一曲！ 應該會成為收視高峰，因為大家都想看我是否破音！」他拜託大家讓他打個歌，不要進廣告或轉台。

黃子佼的女友孟耿如也將以歌手身份登上桃園跨年晚會，他說，兩人會不會同台不一定，要看節目安排。他開玩笑說，如果收視有點狀況，就上台舌吻好了！記者拱兩人一路喇舌倒數到2019，他笑說：「還有別的藝人啦！看著辦啦！」

黃子佼說，很榮幸再度光臨桃園跨年，桃園在地美食很棒，去年主持時，後台簡直像在辦桌，放滿在地美食，大家一直吃。他坦言，其實有其他縣市也邀約他和Lulu這組合，但兩人還是決定留在桃園，這是一種習慣，也是對桃園的愛，而且桃園很早就把時間定下來，是個很有效率的城市，去年收視創佳績，他相信今年一定會更高，因為卡司更強。

今年桃園跨年晚會演出陣容超堅強，除了連續第二年邀請到臺灣時尚電音天后「謝金燕」火熱開場外，也邀請到韓國超人氣男團「Highlight的起光&耀燮」首次跨海來台跨年演出，尤其耀燮更是當兵前海外最後一場演出，加上金曲陣容—歌后「艾怡良」、金曲歌王「翁立友」、樂團「BOXING」及老鷹三帥「畢書盡、李玉璽、陳彥允」登台飆唱，更有李佳薇、孟耿如、Kimberley陳芳語、宇宙人、田亞霍、李建軒、A-TEAM及LamiGirls等超強卡司輪番獻唱。

(中時 )