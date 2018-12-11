超商集點保鮮盒冰箱拿出秒碎 網心碎罵翻

2018年12月11日 15:11 中時電子報 戴安瑋

7-11最近推的小小浣熊保鮮盒加價購活動，因發生多起保鮮盒碎裂事件，讓網友恐慌，有網友發文表示，他及女友換了4個，但破了2個，他及女友手因此割傷，他查其他平台也陸續有受害者出現，希望7-11重視品質跟消費者受傷的危險性。有網友說，「好可怕」、「小孩用到就麻煩了」。統一超商表示，運送時可能碰撞，若有破損，消費者可至門市退換貨。

原po在《爆料公社》上發文說，他及女友換購4個7-11小小浣熊保鮮盒，「上上個禮拜其中一個突然碎裂在餐袋裏面，我以為是我使用不慎割傷自己的手，上禮拜換我的女友從冰箱拿出來後破裂，她的手也被割傷，其他平台也陸續有受害者出現」、「我也在課堂中與孩子們分享此事件，發現他們家裡的也破」他發文是希望7-11重視品質跟消費者受傷危險性。

此文一出，有吸引3千多人注意，留言的有500多筆，有網友說，「好可怕！我正想去換一個」、「我換了四個都用好好，看來要注意了」、「我家有4個還沒用」還有網友說，「突然發現跟我破一樣地方欸」、「原來不是只有你的是這樣」、「換購的食器我都不敢拿去加熱，除非它是知名品牌」、「好危險」、「小孩用到就麻煩了」、「我的用第2次裂了」。

也有網友說，「我是換了三個給我姐，倒是沒聽過有破裂」、「我之前有換過蛋黃哥，也有換過三麗鷗的，都沒發生這情形，最近才想去換小浣熊的說，害我有點猶豫了」有網友熱心貼出正確使用方法，如不要放到靠近火源處；使用前請先確認商品是否有刮痕或破裂等，提醒大家注意。

統一超商表示，第一時間接獲時，即協助消費者處理後續事宜。玻璃保鮮盒均有經過檢驗與品管，玻璃製品在運送過程中可能會有碰撞，若有破損情況，可至門市進行退換貨。

(中時電子報)