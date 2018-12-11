黃鐙輝談鈕承澤案這樣回應

凱莉（左起）、孫協志、黃鐙輝、明杰今出席記者會。(中天提供）

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黃鐙輝在記者會後被問到鈕承澤事件。(中天提供）
爆鈕承澤拍片「小天使制度」　幫倒酒安撫情緒

中天和17Media跨界合作的全新美食互動益智直播節目《17趣郊遊》，由孫協志、黃鐙輝帶領凱莉、明杰主持，15日起，每週六晚間10點在中天綜合台36頻道播出。

今（11日）舉辦記者會，主持人黃鐙輝先前曾拍過鈕承澤執導的《艋舺》，他今被問鈕承澤爆出性侵案疑雲，黃鐙輝說，此時多說對雙方都是傷害，「每人都會犯錯，只要他承擔一定的責任，大家就不要再有太多無謂的謾罵，一切交給法官判決，等判決下來，如果他真的有錯，也該負起該負的責任」。

他坦言有傳訊關心鈕承澤，但對方沒讀沒回，「可能他在那樣的狀態下，沒多餘心力回覆外來的訊息」。孫協志跳出來解圍：「我還是要幫鐙輝講一下，其實他跟豆導也沒那麼熟啦，他在《艋舺》戲也不多，大家真的不要再逼他了。」黃鐙輝認為不該未審先判，一切交由司法決定，希望網友冷靜。

對於曾參與《軍中樂園》的工作人員爆料豆導在片場有一套特別「小天使制度」，就是要安排漂亮的女工作人員坐在旁邊倒酒、安撫他暴躁情緒。黃鐙輝說，拍攝《艋舺》期間沒看過，「我只有看到小天（指阮經天），沒看到小天使。」鈕承澤日前出庭，曾踹垃圾桶發洩不滿情緒，黃鐙輝被問鈕在拍戲現場，性情也暴烈？他緩頰說：「多虧他罵我，我才會演戲。」孫協志再次神救援：「我在拍戲現場還丟過劇本。」

黃鐙輝在《食尚玩家》結束後，接下中天新美食節目，他說沒接到《食尚》改版後續通知，「老天爺滿照顧我的，讓我繼續有錢養小孩，《食尚》停了之後對我是有點壓力，畢竟是一筆固定收入。」

(中時 )

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