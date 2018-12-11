捍衛身家安全彩券商盼納入數位支付

2018年12月11日 15:20 中時 林欣儀

彩券經銷商被搶、被偷、甚至遭詐騙事件頻傳，為捍衛生命財產安全，業者向政府申請彩券銷售納入數位支付系統，日前卻又被以「道德爭議」為由、遭取消悠遊卡加值項目，業者氣憤抨擊「做半套」、無法解決治安疑慮，11日向立法委員張廖萬堅遞交陳情書，盼比照其他產業納入數位支付。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇代表彩券經銷商遞交陳情書給張廖萬堅，何昱祺舉自身經歷指出，他經營的彩券行2周前應徵了一名假日班員工，但才上班第2周，該職員就在下班前捲款6萬元現金、價值14萬的彩券後銷聲匿跡，總計遭詐騙20萬元，報警後才發現此人已犯案累累。

何昱奇說，台彩加上運彩每年營業額約1600至1800億元，龐大的現金流幾乎成為歹徒覬覦目標，也使得全台約6千多家彩券經銷商遭詐騙、被搶等事件多不勝數，無法接受政府每年提取的公益盈餘達500多億、卻不照顧彩券商。

中華民國原住民彩券經銷商從業人員權益保障協會理事長曾馨誼表示，原本政府已將彩券納入數位支付平台，卻從11月起取消悠遊聯名卡買彩券的自動加值功能，這種「做半套」的方式不只顧客覺得麻煩，更無法完全解決龐大現金流遭歹徒覬覦的治安問題。

張廖萬堅強調，彩券業既是合法產業，就不能置外於數位經濟的消費中，將全力協助協調此事。此外，因彩券經銷商通常規模小，為提供他們基本防禦，除開放數位小額支付、減少現金流流通引發的治安疑慮，也建議應建立警鈴制度、警民連線，讓彩券商自保。

(中時 )