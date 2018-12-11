小英說話了！交通部：2021機車全面加裝ABS暫緩

2018年12月11日 15:22 中時 李宜秦 、中時電子報/ 戴安瑋 、中時電子報/

交通部日昨宣布明年元旦起機車強制加裝ABS或CBS，因車價將漲一成引起民眾反彈，認為負擔加重，總統蔡英文今要求行政部門重新考慮再實施。交通部代理部長王國材下午表示，新款式新機車加裝ABS或CBS照常實施，但2021年舊款式新車全面加裝ABS則暫緩，交通部會視實施成效，再重新評估實施日期。學者表示，「太可惜」、「總統應是剛選完特別在意選民聲音」。

交通部104年5月15日發布修正，宣布自明年元旦起，新款126CC以上新車須加裝ABS，新款125CC以下機車則須加裝ABS或CBS；舊款新車則是從2021年起強制加裝。已領牌使用中的機車不在此規範內。然而因須加裝配備，機車恐面臨每台漲8000元或1500元問題，也引發大量機車族不滿。總統蔡英文今天上午說話了，要交通部重新考慮再實施。

交通部今日下午緊急召開會議，王國材表示，雖然該項修正與聯合國車輛安全法規相同，導入立意良善，但考慮到可能增加民眾負擔，將取消原訂2021年舊款新車適用強制加裝規定，重新檢討實施日期，僅有新款新車自明年元旦起仍須加裝。

王國材說，雖2019年新款新車仍照常實施，但明日下午將與機車業者討論降價空間，同時會觀察新車加裝ABS、CBS後，對減少國內車禍件數的成效如何，再來評估舊款新車也須全面加裝的時程。王國材指出，國內有1300萬的機車族，若連舊款新車也全面強制，影響層面恐太大。

對此逢甲大學運輸管理學系副教授李克聰直說「太可惜」，他表示，此政策的立意良善、方向正確，可惜太晚才開始與車廠、民眾討論，溝通不完全導致誤解，才會引發民怨。

李克聰說，加裝ABS、CBS對機車族的安全絕對有幫助，但政府應在政策實施前一年就該開始宣導、說明，現在又因民眾抗議聲浪退縮，直說「恐怕是因為剛選舉完，總統特別在意民眾的聲音吧」。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示，政府可以仿照汽車推動模式，先從「選購配備」開始推動，透過補助等方式鼓勵民眾選購，並拿出實際證據，證明ABS、CBS對預防機車車禍的實際幫助，相信民眾認同後必會願意購買。

(中時 )