職災勞工返職場復工率達96.7％

2018年12月11日 15:24 中時 張妍溱

台中市中山醫大附設醫院從2007年成立工作強化中心迄今，已服務486位職災個案重返職場，2017年服務30位職災勞工，其中29位順利復工，復工率達96.7％，為中部職災勞工職業重建，服務量最高的單位。11日舉辦成果發表會，2位職災勞工，現場分享災後重建、成功復工的心路歷程。

一名從事裁縫工作57歲陳小姐，因暴露在有害於人體力學之動作姿勢以及負重，長期雙手發麻，確診為雙側腕隧道症候群，經復健治療後，由中山醫大附設醫院職業傷病防治中心轉介中山醫大工作強化中心，重拾熱愛的工作。

中山醫學大學附設醫院職醫科主任陳俊傑指出，患者陳小姐工作結束後雙手常麻至指尖、半夜會麻醒，接受復健治療，經勞保局介紹得知中山醫學大學附設醫院可協助職業病的認定，透確診、工作資料收整、工作環境訪視，最後由醫師開立勞工保險傷病診斷書。

27歲的汽修技師潘先生，上班途中發生交通事故，造成左踝撕裂傷、腓骨骨折、腓神經、肌腱斷裂損傷、左手遠端尺骨骨裂，經手術及治療，雖日常生活功能恢復，但工作長時間蹲姿維修汽車，及搬運抬舉輪胎等，能力仍有落差。2位職災勞工經中山附醫職業傷病防治中心轉介中山醫大附醫工作強化中心，順利復工。

(中時 )