《金家》彥均COME BACK！黃少祺返劇組前先直奔醫院

2018年12月11日 16:01 中時 林淑娟

黃少祺一回台直奔醫院處理雞眼。（華人創作）

黃少祺九月底告別三立《金家好媳婦》前往橫店拍攝年代劇《租借少年熱血檔案》，期間觀眾天天來留言苦喊「彥鈞快回來」、「何時回歸？」，兩個多月的時間結束橫店的拍攝後，他火速返回台灣，無縫接軌進入《金家好媳婦》劇組，和昔日夥伴們一起趕拍殺青劇。

10日一回到台灣，黃少祺沒有立刻進入劇組，反而是飛奔醫院，去解決累積已久的宿疾！原來在拍攝《金家好媳婦時，黃少祺就曾經因為腳上長了雞眼而去醫院挖過一次，當時只有1公分左右。誰知道到大陸拍攝時，可能因為沒有停歇、馬不停蹄接著工作，加上他有持續跑步的習慣，原本長雞眼之處竟然又長了出來，而且這次還長的非常大顆，直徑約莫有2.5公分。

這雞眼讓黃少祺真的痛徹心扉！他說：「這就像腳上黏了一顆小石頭，只要踩到地面就會痛得哇哇叫！」尤其橫店前陣子幾乎零下的冰凍溫度，腳底比較僵硬，這個大雞眼變的鼓鼓硬硬的，更是劇痛，他幾乎都是用腳底盤走路，完全不敢碰觸到腳趾頭處，就這樣忍痛拍攝完。

他11日一開拍便是滿檔拍攝，早上外景，下午進棚，黃少祺表示很開心可以趕上《金家好媳婦》的殺青，之前在橫店拍攝時也十分關注劇情發展，「今天開始金彥鈞COME BACK！」

(中時 )