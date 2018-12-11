不打公費疫苗！家長愛等四價流感疫苗 好像等待變心情人

2018年12月11日 15:34 中時 陳志祥

今年10月以來的流感季，公費流感疫苗施打踴躍，唯一「異常」的是0.25ml幼兒型疫苗仍然比去年同期少打6萬多劑，主要是媽媽們瘋狂搶打四價疫苗，就算疫苗缺貨也要痴痴等，如同等待「變心的情人」。

今年流感季的公費流感疫苗截至12月9日，接種數超過476萬劑，目前0.5mL成人型剩餘量約34.8萬劑，0.25mL幼兒型剩餘量約9.1萬劑。疾管署表示，可望在12月底打完疫苗，屆時民眾要等待新疫苗配送，才有疫苗可打。

不過，公費0.25ml幼兒型疫苗的接種一直拉抬不起來，比去年同期減少的接種量從5萬拉大為6萬多劑，顯示很多家長寧願等待自費四價疫苗，也不願直接施打公費三價疫苗。

馬偕醫院小兒科醫師黃瑽寧表示，在兒科門診中，很多媽媽在10月初至11月瘋狂搶打自費四價疫苗，有的小孩必須打第2劑卻因四價疫苗缺貨而痴痴等，如同等待「變心的情人」，其實目前已無3歲以下的0.25ml四價疫苗，不要忘記還有公費疫苗。

不少家長會問「只打三價疫苗保護力真的夠嗎？」、「小寶貝第1次打流感疫苗，之前已經打1劑四價疫苗，但現在四價疫苗缺貨，第2劑該怎麼打？」黃瑽寧指出，接種不同價的疫苗，安全沒有問題，而且接種2劑可以拉抬保護效果。

接種流感疫苗後，約需2周才有抗體，黃瑽寧說，公費三價0.25mL幼兒型疫苗量充足，三價疫苗的保護力依然很好，根據疾管署資料預測2周後中部、北部疫情開始竄升，如果現在接種剛好補足保護力。

(中時 )