高市首創「土地使用分區證明」E化 1指搞定15分鐘取件

線上申請暨繳費方式比一比。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
行動支付流程。（柯宗緯翻攝）

高雄市府全國首創推動「土地使用分區證明核證行動化」，只要一支手機，就能隨時隨地申請，付費、核發證明通通一指搞定。今(11)日起民眾可透過行動裝置申請土地使用分區證明，並使用台灣Pay行動支付繳費，15分鐘就能取件。民眾24小時都能申辦，且一次申請5件以內還可合併繳費，手續費僅需10元，既省時又省錢。

都發局長王啓川表示，民眾無論是辦理不動產買賣交易、申請建築許可，或設立公司行號營業等，皆須申辦土地使用分區證明，以往民眾大多臨櫃申請及繳費，不免費時又費力，政府為簡政便民，陸續推動各項服務開放自然人憑證線上申請，也有信用卡、金融卡或至超商付款等多元繳費管道，然而可能因自然人憑證普及率欠佳，降低民眾線上申辦的意願。

為讓民眾享有便捷的E化服務，都發局與台灣行動支付公司(台灣Pay)合作，利用手機下載「台灣Pay行動支付」APP，綁定金融卡後即時付款，就能取得高雄市31個都市計畫區的土地使用分區證明。

都發局強調，使用行動支付繳款，不僅省時還更省荷包！相較過往透過E政府線上繳款，手續費還能更精省，從申請、繳費到取得電子檔一次完成。高雄市政府土地使用分區證明線上申請網址、操作流程、行動支付方式及合作銀行等詳細說明，請參閱都發局網站(線上申請網址https://landuse.kcg.gov.tw/eudb2012/LMZ010100.jsp)。

(中時 )

猢猻摘果啃生豆撒滿地　農民自嘲… 珍稀革龜魂斷金門海域 送交學術…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。