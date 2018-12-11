高市首創「土地使用分區證明」E化 1指搞定15分鐘取件

2018年12月11日 16:20 中時 柯宗緯

行動支付流程。（柯宗緯翻攝）

高雄市府全國首創推動「土地使用分區證明核證行動化」，只要一支手機，就能隨時隨地申請，付費、核發證明通通一指搞定。今(11)日起民眾可透過行動裝置申請土地使用分區證明，並使用台灣Pay行動支付繳費，15分鐘就能取件。民眾24小時都能申辦，且一次申請5件以內還可合併繳費，手續費僅需10元，既省時又省錢。

都發局長王啓川表示，民眾無論是辦理不動產買賣交易、申請建築許可，或設立公司行號營業等，皆須申辦土地使用分區證明，以往民眾大多臨櫃申請及繳費，不免費時又費力，政府為簡政便民，陸續推動各項服務開放自然人憑證線上申請，也有信用卡、金融卡或至超商付款等多元繳費管道，然而可能因自然人憑證普及率欠佳，降低民眾線上申辦的意願。

為讓民眾享有便捷的E化服務，都發局與台灣行動支付公司(台灣Pay)合作，利用手機下載「台灣Pay行動支付」APP，綁定金融卡後即時付款，就能取得高雄市31個都市計畫區的土地使用分區證明。

都發局強調，使用行動支付繳款，不僅省時還更省荷包！相較過往透過E政府線上繳款，手續費還能更精省，從申請、繳費到取得電子檔一次完成。高雄市政府土地使用分區證明線上申請網址、操作流程、行動支付方式及合作銀行等詳細說明，請參閱都發局網站(線上申請網址https://landuse.kcg.gov.tw/eudb2012/LMZ010100.jsp)。

(中時 )