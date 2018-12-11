鑰匙忘了拔　「把妹神車」遭竊賊代步2小時

2018年12月11日 15:42 中時 張穎齊

「把妹神車」BWS遭竊賊偷來代步用，車主在熱心員警的協助下，找回愛車。（張穎齊翻攝）

神車魅力無法擋！山葉機車出產的BWS，因為被正妹攝影師「星光奈奈」拍的1張街拍照獲封「把妹神車」。基隆市1名周姓車友，昨（10）晚將神車停放在路邊後，卻忘了把車鑰匙拔出來，不慎被竊賊偷走，警方獲報後循線搜尋，過了2小時就成功找到，研判竊賊應是將神車拿來代步，目前仍擴大追查竊賊下落。

警方表示，周男昨晚10時許，急急忙忙跑進基隆市警察局第四分局中山派出所，報稱自己的紅色BWS停放在中山區西定路某巷口，一時疏忽未將該機車鑰匙取下，直至於晚間10許發現該機車不見，趕緊前來派出所報案，希望能盡速找回他的機車。

所長譚龍翔、警員張森接獲報案後，先安撫周男情緒，並依規定受理案件後，隨即至失竊地點初步勘查調閱周遭監視器，分析、研判竊嫌可能行經動線，經警方積極調閱附近監視器後，發現機車往樂一路市場巷子內行駛，立即冒雨前往尋找失竊車輛，不放棄任何蛛絲馬跡，遍尋周遭巷弄，果然皇天不付苦心人，終讓警方尋獲周男所遭竊的機車。

周男警方通知後，簡直不敢相信，員警僅僅用了2個小時的時間就把他失竊車輛找回，頻頻感謝員警積極熱心幫忙，並在社群臉書上PO文感謝所長及張員冒雨幫忙。

警方除將BWS採集跡證後，先行交由周男領回，研判該機車失竊案應為竊取代步後棄置，將掌握黃金時間，持續在失竊及尋獲失車地點周遭加強巡視勘查，亦會持續擴大調閱監視器，積極偵辦。

(中時 )