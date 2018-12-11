珍稀革龜魂斷金門海域 送交學術研究製作標本

金門獅山周邊海域今（11）日上午發現一隻死亡擱淺的大海龜，縣府農林科現勘確認是珍貴稀有保育類野生動物「革龜」。（縣府提供）

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金門岸巡幹員協助移動死亡革龜，送往區漁會冷凍處理。（縣府提供）

金門獅山周邊海域今（11）日上午發現一隻死亡擱淺的大海龜，縣府農林科現勘確認是珍貴稀有保育類野生動物「革龜」，下午已由海巡署協助送往區漁會冷凍庫，將解剖釐清死因，並由學術單位研究及製作標本。

這隻半掩埋於沙地的大海龜，是林務所海岸造林人員吳有祥發現通報，體長將近200公分，龐大個體讓經常協助處理擱淺和死亡鯨豚、海龜的岸巡幹員也嘖嘖稱奇。

縣府農林科長鐘立偉指出，革龜又稱棱皮龜、皮革海龜，外型十分獨特，殼和頭部並無角質板，而是由革質皮膚包裹，是龜鱉目中體型最大的動物，最大體長可達3公尺，龜殼可達2公尺以上，體重可達800-900公斤，野外目擊的機率極低。這種海龜擅於潛泳，可在深至1000公尺海底活動，全身深藍或黑色，身上散布白色或米白色斑點。

鐘立偉並指出，革龜個性溫順，以水母為食，相關報導指出革龜只需2天就可吃掉相當於自身體重73％的食物，相當於1.6萬卡路里，高出其生存所需3到7倍，這也是個體如此龐大的原因。

縣府表示，根據臉書網路社群〈烈嶼印象〉的紀錄，民國57年烈嶼漁民也曾捕獲革龜，但近年已無捕獲或通報紀錄。縣府呼籲金門鄉親，海龜均為保育類動物，若有發現應盡快通知縣府或相關單位。

(中時 )

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