渡邊謙、茱莉安摩爾被挾持 戀情速增溫

2018年12月11日 16:00 中時 潘鈺楨

日本影帝渡邊謙在《美聲俘虜》飾演仰慕女高音的日本富商。（牽猴子提

《美聲俘虜》中文正式預告

根據同名獲獎暢銷小說改編而成的《美聲俘虜》，取材自真實發生的日本大使館人質事件，由以《非關男孩》提名奧斯卡，登上金獎殿堂地位的導演保羅韋茲（Paul Weitz）執導。卡司陣容找來大滿貫影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）飾演著名歌劇女高音，奧斯卡提名、日本影帝渡邊謙（Ken Watanabe）飾演仰慕女高音的日本富商，更有國際著名女高音歌唱家芮妮弗萊明（Renée Fleming）深情獻聲。

《美聲俘虜》講述一群武裝革命分子佔領富商的豪華大宅，挾持大宅內的女高音與政要人物作人質，被挾持的茱莉安摩爾與渡邊謙面對命運的無常，生死一瞬之間，兩人把每天都當作是最後一天，淒美愛戀迅速增溫。

保羅韋茲曾與茱莉安摩爾在《那些老爸沒教的事》中合作，也曾與渡邊謙在《向達倫大冒險：鬼不理的助手》中結緣，這次能在《美聲俘虜》中與二人再度攜手，令他非常高興。保羅說：「對我來說，最重要的是將劇本交到茱莉安摩爾的手上，並獲得她答允與我合作。她既有聰明才智，亦有大無畏精神，是出演《美聲俘虜》的最佳人選！」茱莉安摩爾飾演的蘿珊考斯是個堅強、聰明而富有同情心的女子，對自己的能力及藝術成就非常了解。即使她發現自己於異國身陷生死懸於一線的危機之中，依然能夠克制情緒並且散發自信。

保羅對渡邊謙也表示高度讚賞：「渡邊謙非常有幽默感，舉止優雅，這一點對於一個幾乎在全片中都被囚禁的角色非常有利。」他是個沉穩冷靜的人，無論何時都是天生的領袖，在挾持人質的緊張情況中，讓人感到安心，甚至帶來浪漫的氣息。《美聲俘虜》是一個觀察入微的故事，將人質與挾持者之間的關係和角力，描繪得絲絲入扣，並且藉一個極度緊張的情境呈現人性的本質，挑戰一般人對敵友、對錯、公義的傳統觀念。美國影評雜誌《Variety》更形容《美聲俘虜》描述人質與恐怖份子間以音樂作為共通語言，突破心靈藩籬，架構出美好愛情的烏托邦。

《美聲俘虜》講述一位全球知名的女高音蘿珊考斯應邀前往南美洲的私人慶生派對，為極其熱愛歌劇的日本富商細川先生獻唱，來自世界各地的外交使節與政商名流星光雲集，直到一記記的槍響劃破天際，歡樂的氣氛戛然而止。一群武裝革命分子闖入，將所有人挾持為人質，一場驚心動魄的談判就此展開。深陷險境，命在旦夕，身心俱疲的蘿珊臨危受命開口一唱，悄悄喚醒了不可泯滅的人性與愛情，透過動人的音符，讓每一個人忘卻了自己仍身處險境，淪為美聲的俘虜。電影28日在台上映。

(中時 )