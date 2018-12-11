上海市台辦主任李文輝離台 3天感想「非常非常好」

來台進行為期3天「會前會」、踩線工作的上海市台辦主任李文輝一行人，今傍晚搭乘5點15分班機離台。（張潼攝）

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來台進行為期3天「會前會」、踩線工作的上海市台辦主任李文輝一行人，今傍晚搭乘5點15分班機離台。

台北－上海雙城論壇20日將登場，來台進行為期3天「會前會」、踩線工作的上海市台辦主任李文輝一行人，今傍晚搭乘5點15分班機離台。他下午到士東市場參訪時強調，這3天感想「非常非常好」，在機場時則對媒體追問吳寶春事件不作回應，僅說「謝謝、謝謝，大家辛苦了！」

李文輝在士東市場受訪時表示，3天來大概參訪了10個行程，都是針對雙城論嘆有關的內容，對他有很大的幫助和啟發，例如今天上午去了內湖科技園區，裡面有創新實驗室，這根上海很像，上海也很鼓勵年輕人，甚至是台灣年輕人創業。

李說，目前上海已經有台灣年輕人在上海搞的科創園區，他相信未來可以推進上海青年科創園區，並和和台灣人在上海搞的園區、台北市各個類似的園區進行交流，這是雙城論壇、兩城市交流非常重要的內容，也對上海代表團此行有新的幫助跟啟發。

李文輝一行人傍晚從松山機場搭機離台，他一抵達松山機場就對著守候媒體問候「謝謝、謝謝、大家辛苦了！」對於媒體追問吳寶春事件是否可能影響雙城論壇甚至兩岸交流不願多作回應，隨即快步離去。

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