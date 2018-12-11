台美生態學校成果豐碩 7校飄綠旗

2018年12月11日 16:14 工商 邱琮皓

「107年生態學校認證表揚暨成果發表會」於12月11日上午10時假臺中市霧峰區霧峰國民小學舉行，由環保署邀請美國環保署等貴賓出席，各縣市環保局及生態學校亦派代表參與，會中表揚107年獲得認證之學校，包括7所綠旗、26所銀牌及53所銅牌。

活動現場除展示各校成果海報外，還有生態學校進行攤位設置，積極展現校內環境路徑執行成果，下午則舉辦成果發表會，使與會各校代表交換彼此推動心得與執行經驗。

今年取得最高榮譽綠旗的學校共7所為歷年之最，其中新北市建安國民小學及臺南市虎山實驗國民小學為綠旗再認證成功，獲得綠旗認證通過的學校包含新北市萬里國民小學、桃園市大安國民小學、苗栗縣大山國民小學、華山國民中學以及彰化縣舊館國民小學，使得目前臺灣生態學校綠旗認證通過學校總數達到了9所。

本次活動除了表揚今年度通過認證之學校，同時也安排校際間推動環境教育和生態學校上的交流。表揚典禮上特別邀請中區生態學校設置展示攤位，分享生態學校推動過程與成果，並展現各校在生態學校上執行上的特色，不僅促進校際間的交流，也展現生態學校多元且多變的環境議題及學習方式。

地主臺中市霧峰國小生態行動團隊師生，熱情的帶領來賓參訪霧峰國小推動成果，包含了班級農園、綠意盎然的蝴蝶廊道、充滿驚奇的生態池以及臺灣第一座自行設計製作的共融遊戲區；在下午的成果發表會上由本年度獲得生態學校最高榮譽綠旗學校以及銀牌認證通過學校分享推動過程，分享過程掌聲與笑聲不斷。

臺美生態學校夥伴計畫係臺美合作之國際環境夥伴計畫之一，目的在於推動生態學校及加強臺美環境教育合作，將師生們在校園推動節能減碳、環境永續的力量，推廣到社區，以建立潔淨、健康的生活環境，及達成永續家園的目標，透過國際交流與合作機制，讓環境教育往下扎根，並與國際接軌。

(工商 )