台灣邁入高齡社會 衛福部：在家「享清福」不一定開心

2018年12月11日 16:13 中時 林周義

今年3月我國正式邁入高齡社會，預計2025年，老人人口將超過20%。為因應高齡社會需求，衛福部2016年推出鼓勵高齡者參與志願服務推動計畫，截至去年底，共有22萬3845名高齡志工加入。衛福部政務次長呂寶靜表示，以往進行的研究顯示老年人若要活得開心，並非單純在家「享清福」，而應與社會連結，有生產力地渡過老年。

高齡80的陳七七女士，來自高雄，擔任志工長達30年。先生意外腦傷後，患上失智症，在醫院進進出出長達10年。因感恩醫護人員的付出，她開始加入醫院志工的行列，也為此考取照顧服務員證照。30年間，除了醫院，社區、勞工局、文化中心也都有她的身影，至今服務逾10萬人次。現在的她，每周固定到醫院服務1次、到社區關懷據點服務3次。

「年紀那麼大，我那麼苦，要當志工幹嘛？」呂寶靜表示，生命的意義不在於在家看電視、「享清福」，而是在於生命是否可以溫暖他人。若要長者「享清福」，等於讓長者脫離社會，但若加入志工，服務他人，則提供了自我實現的機會。

呂寶靜表示，70歲以上長者，從事志工的風險較高，為鼓勵高齡者參與志願服務，2015年已打破保險申請的年齡限制，高齡志工也能納意外保險；另廣設服務單位，由社區作為基礎，以免志工舟車勞頓；今年6月則將受訓時間減半，由12小時減至6小時。

鼓勵高齡者參與志願服務推動計畫上路後，高齡志工的人數已由2015年的16萬人，增至去年底的22萬人。社會救助及社工司也開發多元高齡訓練教材、拍攝高齡志工宣導影片。參與教材開發的台大社工系教授楊培珊表示，「只有愛心越分享越多」，期盼長者開發自己的潛能，渡過有貢獻、有生產力的老年。

(中時 )