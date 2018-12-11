台灣邁入高齡社會 衛福部：在家「享清福」不一定開心

80歲的陳七七擔任志工已有30年。林周義攝

友善列印
中時
林周義

今年3月我國正式邁入高齡社會，預計2025年，老人人口將超過20%。為因應高齡社會需求，衛福部2016年推出鼓勵高齡者參與志願服務推動計畫，截至去年底，共有22萬3845名高齡志工加入。衛福部政務次長呂寶靜表示，以往進行的研究顯示老年人若要活得開心，並非單純在家「享清福」，而應與社會連結，有生產力地渡過老年。

高齡80的陳七七女士，來自高雄，擔任志工長達30年。先生意外腦傷後，患上失智症，在醫院進進出出長達10年。因感恩醫護人員的付出，她開始加入醫院志工的行列，也為此考取照顧服務員證照。30年間，除了醫院，社區、勞工局、文化中心也都有她的身影，至今服務逾10萬人次。現在的她，每周固定到醫院服務1次、到社區關懷據點服務3次。

「年紀那麼大，我那麼苦，要當志工幹嘛？」呂寶靜表示，生命的意義不在於在家看電視、「享清福」，而是在於生命是否可以溫暖他人。若要長者「享清福」，等於讓長者脫離社會，但若加入志工，服務他人，則提供了自我實現的機會。

呂寶靜表示，70歲以上長者，從事志工的風險較高，為鼓勵高齡者參與志願服務，2015年已打破保險申請的年齡限制，高齡志工也能納意外保險；另廣設服務單位，由社區作為基礎，以免志工舟車勞頓；今年6月則將受訓時間減半，由12小時減至6小時。

鼓勵高齡者參與志願服務推動計畫上路後，高齡志工的人數已由2015年的16萬人，增至去年底的22萬人。社會救助及社工司也開發多元高齡訓練教材、拍攝高齡志工宣導影片。參與教材開發的台大社工系教授楊培珊表示，「只有愛心越分享越多」，期盼長者開發自己的潛能，渡過有貢獻、有生產力的老年。

(中時 )

台美生態學校成果豐碩 7校飄綠旗 吃生菜沙拉減肥？營養師揭露殘酷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。