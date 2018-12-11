女子檢舉遭警盯胸部性騷 查無事實反遭警控誣告

2018年12月11日 16:13 中時 王己由

陳姓女子在派出所領失物，覺得被鄭姓被員警盯胸部、下體看，很不舒服，控告鄭涉嫌性騷擾，但沒有告成。鄭姓員警獲還清白後，認為無端被長官、檢察官調查，反控陳女涉嫌誣告，案經檢方起訴陳女。台北地方法院審理後，法官認為，陳女告鄭性騷擾是主觀的感受，申告的事實不是捏造，不構成誣告要件，判陳女無罪。

據了解，陳女在2015年8月22日，向「1999」市政熱線報案，指稱當天在派出所被備勤的鄭姓員警以眼神注視胸部、下體，要控告鄭員涉嫌性騷擾。陳女後來到分局製作筆錄，還是指稱被鄭員性騷擾，但分局行政調查、台北地檢署刑事偵查後，都認為鄭員未涉及性騷擾。鄭認為無端惹禍，氣得告陳女涉及刑法誣告罪，結果檢察官偵結起訴陳女。

北院審理時，陳女辯稱，她是到派出所領失物時，短暫走到值班台的旁邊，鄭姓員警曾和她講話，因感到鄭的視線，讓她當下覺得很不舒服和恐懼，所以就到派出所的另一側清點遺失物。

法官勘驗當日派出所值班台監視錄影光碟，發現陳女確實從派出所值班台的左側領到遺失物後，短暫走到右側，再從大門離開，依常情陳女可直接在值班台前清點、確認，卻走到值班台右側確認後才離開，她稱當時鄭員的眼光及言語讓人感受到不舒服，不是出於憑空捏造。

法官認為，性騷擾罪是否成立，需依被害人主觀認知及客觀合理標準等情判斷，分局性騷擾事件調查處理小組等單位，雖調查認定鄭員性騷擾事件不成立，但也不能認為陳女故意虛構、誣陷鄭員入罪，在不合誣告罪要件下，應判決無罪。本案可上訴。

(中時 )