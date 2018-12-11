台南市正副議長選舉 民進黨茶壼內風暴持續擴大

2018年12月11日 16:13 中時 洪榮志

台南市正副議長選舉，民進黨茶壼內風暴擴大！台南市議員當選人陳怡珍、陳秋萍、周麗津11日發出聲明，抨擊身兼議長選舉督導召集人的市長當選人黃偉哲，單方面取消原訂在中央黨部舉行的會議，讓人質疑7日的黨團決議是黑箱作業。

黃偉哲喊冤說，「公親變事主」，該會議是非正式的諮詢性質，但因市黨部主委黃先柱一方不願意出席，因此才取消；黃還強調，他的角色是地方督導小組，並非主導小組，怎麼會將事情牽扯到他身上？

陳亭妃、陳秋萍、周麗津指出，民進黨台南市黨部7日召開黨團成立事宜會議，但因事前並未提及要選總召，更沒提前告知要討論任何正、副議長選舉相關事宜，開會當天市黨部主委黃先柱竟在多名議員來不及出席的情況下，由助理等代表參與表決，直接用「鼓掌通過」推選出林宜謹為黨團總召，辦理後續正、副議長選舉，過程瑕疵令人詬病。

3人表示，民進黨地方選舉慘敗，在如此艱困的情勢下，民進黨團卻還傳出違反程序正義的問題，身為正副議長選舉督導召集人的黃偉哲，理應挺身處理爭議，將對民進黨的傷害降到最低，沒想到原訂11日召開的會議，黃偉哲卻逕自宣布取消，接下來正副議長選舉的公正性，將如何取信於人？

對此，黃偉哲回應，11日原訂的會議屬非正式、諮詢性質，是黨中央希望在正式流程進行前，先找來各方人員聽取意見；由於黃先柱、林宜瑾認為此會議非正式，不願出席，在只有一方願意出席的情況下當然要取消，如同法院開庭一樣，被告或原告任一方未出席都要延期。

黃偉哲還說，他被告知擔任會議主持人也覺得奇怪，因為應該要由中央黨部督導小組高志鵬、鄭寶清、張宏陸等人擔任，他原先以為出席只是要問新科市長的意見，沒想到是要他主持，尤其他的角色是地方督導小組，並不是主導小組，權責在審視黨團在處理選舉時是否有合乎規定？因此要讓他主持且說他主導都很奇怪。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則表示，有關市黨部召集會議之疑義，應由中央黨部組織部門釋疑，與市議會黨團推舉正副議長並無相關，請黨內同志依循體制協商，不要任意對外放話傷害本黨形象。

(中時 )