MLB》最狂補強 傳言洋基可能買雷神

大都會先發投手辛德加(中)與隊友擁抱。（美聯社資料照）

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中時電子報

今年冬季會議出現第一個有趣的傳言，馬林魚、大都會、洋基討論過一樁三方交易的可能性。他們提議把馬林魚捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)送到大都會，然後把大都會投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)送往洋基，然後洋基再送新秀給馬林魚。

洋基的第5位先發投手還沒有著落，如果補進雷神可是大大的升級。辛德加是全聯盟球速最剛猛的投手，上季25場先發繳出13勝4敗、3.03自責分率，帳面數據還勝過洋基現有的王牌。辛德加上季年薪298萬美元，即使他有薪資仲裁資格，相比他的身手還是非常超值。

大都會如果只拿到瑞爾穆托絕對是虧了(儘管他們真的很想要)，而且洋基可能捨不得交出像是安杜哈(Miguel Andujar)、桑契斯(Gary Sanchez)這樣的猛將。由於同處紐約，洋基和大都會的關係不太好，過去還有「地鐵大戰」恩怨，不過洋基總管凱許曼(Brian Cashman)說只要對球團有利，他願意跟任何球隊交易，除了紅襪。

此外馬林魚是洋基老朋友吉特(Derek Jeter)在管，談起來也容易些。這筆提案傳出後令一些洋基球迷興奮不已，如果他們今年不打算買哈波或是馬恰多，那麼辛德加肯定是他們今冬最大的補強了。

(中時電子報)

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