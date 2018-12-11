吳寶春韓國瑜合開記者會 管碧玲看完發火星文大喊驚悚

2018年12月11日 16:16 中時電子報 邱珮畇

麵包師傅吳寶春「錢」進中國，表述自己生於中國台灣，力挺九二共識，未料掀起政治風暴，今（11）日他親上火線面對大眾疑慮，更找來準高雄市長韓國瑜合體救火。高雄綠委管碧玲觀看記者會後發文，韓總把吳寶春烙印更深了，記者會比聲明更驚悚啊！還問「中國要你們合演的嗎？」網友留言問是「火星文」嗎?還有人說「驚世管媽發言也很驚悚，先把你女婿吞回去吧!」

九合一選舉結束，綠營仍對準高雄市長韓國瑜窮追不捨，高雄綠委管碧玲觀看吳寶春與韓國瑜記者會，不僅在Youtube直播時頻留言，會後更發了一篇不知所云的文連連大喊「驚悚」!

管碧玲說「韓總把吳寶春烙印更深了；記者會比聲明更驚悚啊！請問是1、中國要你們合演的嗎？還是 2、韓總主動來吃他的？還是 3、吳寶春請鬼開藥單的？還是 4、兩人合作無間，演給韓粉和陸客看的？想當高雄首富嗎？」

管碧玲直說「這太驚悚了！吳寶春請韓總來確認：吳寶春的聲明是一種理念的表述；韓總的理念和他一樣！這就烙印了啊！」她問，和韓總出來是哪齣啊？叫韓粉、陸客努力買麵包嗎？一個聲明，兩人同表！最後又說了一次「出來吞給我們看，十分驚悚！」

管碧玲又緊接著發了一篇極短文說「如果這次我們真的大肆呼籲同情原諒吳寶春，那麼，不去投降賺大錢的都是豬頭？！」

發文底下跟PTT網友留言「驚世管媽發言也很驚悚，先把你女婿吞回去吧!」、「開始囉 2020連你女婿都失業」、「管媽來咬餌了...可能要成為新網紅了...XDD」、「你最驚悚!?」、「好啦 去收驚啦」、「沒邏輯的文章」、「求翻譯QQ」、「可以講白話文嗎」、「說什麼啦!!」、「講泰文嗎？」、「有沒人幫翻譯？火星文我看不懂」、「管嬤語無倫次惹XDDDDD」、「求翻譯+1 真的看不懂」。

(中時電子報)