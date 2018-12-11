巴拉刈明年2月禁用 藥毒所推替代生物農藥NA-ycil

2018年12月11日 16:25 中時 游昇俯

順應國際對高風險藥物管制的趨勢，農委會推動劇毒農藥逐步淘汰政策，國內常用於除草及紅豆植株乾燥使用的巴拉刈，明年2月起將全面禁用。農委會農業藥物毒物試驗所亦研發新型紅豆植株乾燥劑「NA-ycil」，不僅效果與巴拉刈相當，且幾乎不會殘留在作物及環境，可替代巴拉刈使用，預估109年可商品化。

農委會防檢局局長馮海東表示，巴拉刈在國內登記使用僅限水稻、柑橘、大豆、紅豆等6種作物，但依這些作物面積及藥品用量計算，國內巴拉刈的用量，不同年度皆超過核准許可的40%至80%，顯見此劇毒農藥常被用於非核准用途。

並且，國內巴拉刈98%作為除草劑使用，2%作為紅豆植株乾燥的落葉劑使用，因替代性藥劑皆陸續到位，故農委會已啟動巴拉刈退場機制。馮海東指出，豆科蔬菜如大豆、豌豆，可以「可滅蹤」、「快伏草」作為替代除草劑，紅豆亦可使用「氯酸鈉」作為替代落葉劑。

農委會於106年10月公告禁用24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑兩種農藥期程，自今年2月起已禁止加工及輸入，並從明年2月起禁止販售、使用；屆時，持續使用農民將依法開罰1.5萬至15萬元，製造、加工、分裝、輸入或販售者，亦可處7年以下有期徒刑，併科750萬元以下罰金。

藥毒所所長費雯綺表示，鑒於農民認為紅豆替代落葉劑氯酸鈉效果不佳，藥毒所研發新型紅豆植株乾燥劑NA-ycil，乾燥效果及成本與巴拉刈相當，用藥7天後即能採收，目前進行大面積實驗，正擬技轉，預估109年可上市販售。

費雯綺指出，NA-ycil是脂肪酸類農藥，脂肪酸本存在植物體內，毒性很低，故用於農作物免訂定容許量，在自然環境中亦不會累積殘留，對鳥、蜂、魚等生物亦無毒害，未來可作為紅豆落葉劑的新選擇。

針對外傳藥毒所研發NA-ycil有剽竊國外產品之嫌，費雯綺亦表示，脂肪酸目前可透過人工合成，原料在化工原料廠就可買到，不是任何人的專利，主成分一樣，但配方不同，都算是脂肪酸系列的落葉劑，藥毒所的配方是自己的智慧財產，NA-ycil是國內登記的第一支脂肪酸類農藥。

(中時 )