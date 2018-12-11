冬季氣候轉變　南市動保處籲養殖戶做好整池及調整管理模式

2018年12月11日 16:22 中時 莊曜聰

時序雖已入冬，但今年天候穩定，為暖冬氣候，但若東北季風氣溫驟降，水產動物緊迫，回暖時就容易發生疾病，若處理不當，就會造成漁民損失，台南市動保處提醒養殖戶提前做好防寒措施及消毒工作，魚隻異常死亡應盡速撈除並送檢，已收獲完成的魚池也應做好整池工作，減少下次放養時的致病風險。

南市動保處指出，入冬時首需注意低溫特報，針對寒害的應變特別注意，並依天氣變化調整管理措施、投餌頻率，適時減料或停料，在低溫狀況下應減少換池、捕撈、大量換水等操作方式，以避免罹患水黴病；因應低溫寒害需有保溫措施，可加深池水或利用渡冬溝及其他遮蔽設施，以維持較高且穩定的水溫。

動保處提醒，冬季養殖的魚獲收成後，應妥善利用空池時期進行魚塭整池工作，曝曬、翻土及消毒等不可偏廢，若能做好整池工作，未來將會減少水質問題及疾病發生。另外，若有養殖鱉類，在冬天低水溫期鱉類會自行潛入水底渡過冬季，此時應停止餵料並監控水質，維持良好的環境。

動保處每周一到周五在新營及中西區忠義辦公室提供魚病檢診及水質檢測，另於每周二、四上午9時至12時於北門水產動物疾病檢驗中心駐診，並以定點方式，派遣水產動物行動診療車提供安南區水產動物疾病檢診與水質檢驗相關服務，周一上午在城西里活動中心、周三在四草里活動中心，有需求的養殖業者可多加利用。

(中時 )