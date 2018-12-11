贈票／帶你去看張晉、楊紫瓊主演的《葉問外傳：張天志》

【葉問外傳：張天志】正式預告
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中時電子報
／綜合報導
楊紫瓊與張晉在新電影《葉問外傳：張天志》激戰打鬥飆戲。（圖／華映娛樂提供）

功夫動作片《葉問外傳：張天志》由世界級功夫大師袁和平執導，功夫巨星甄子丹及黃百鳴聯合監製，功夫新星張晉及國際巨星楊紫瓊聯手合作，集合華人影壇最強武打陣容。電影中除了張晉打戲連場，連已久末在大銀幕施展身手的楊紫瓊，也特別為了導演袁和平再次出招，與張晉上演了超級吸睛的對打戲，成為電影中一大亮點，而楊紫瓊也大讚張晉從武術替身一路到擔任主角的努力，「他真的非常認真又有天分。」

張晉在葉問電影系列登場受到矚目，如今葉問外傳自己成為主角。（圖／華映娛樂提供）

《葉問外傳：張天志》由聞名世界的武術指導大師袁和平擔任導演兼動作指導，他特別邀請國際女星楊紫瓊也加入演出陣容，讓電影卡司更加驚人。楊紫瓊曾經多次與袁和平合作，一路從與李連杰合作的《太極張三豐》、譽滿國際的《臥虎藏龍》到話題電影《蘇乞兒》等，成了相交多年的好朋友，她說：「八爺（袁和平）的領導能力非常好，而且他的作品都可以激勵我不斷向上，是一種自我挑戰。」

楊紫瓊暌違多年在演出功夫片。（圖／華映娛樂提供）

楊紫瓊也透露早在《臥虎藏龍》時期就認識張晉，他當時還是在八爺領軍的袁家班中擔任武術替身，張晉回憶：「那是第一次和楊紫瓊結緣，有一場戲我還不小心誤踢到她了。」而楊紫瓊也一直記得這誤踼的一腳，「所以我對張晉印象很深刻，我看著他由幕後到幕前，還以《一代宗師》拿到香港金像獎最佳男配角，這証明他是努力又有天份，所以八爺找我和他合作時，不用多考慮，我立刻答應。」

張晉對於能再次和楊紫瓊合作也感到非常開心，「我沒有入行之前就覺得她是很有魅力的演員，氣質、身手及美貌三者相結合而成的大明星，而且非常敬業，看似弱質纖纖其實拳拳有力，即使拍攝期間打得傷痕累累也堅持親身上陣。」兩人在《葉問外傳：張天志》中有一場精彩的拳來刀往的對打戲，兩人現場展現好默契，不時討論如何過招，更一來一往對得漂亮，而張晉有一場跳躍翻滾起身之後，一直揉膝蓋，楊紫瓊也立刻上前關心，可見兩人交情深厚。

出身袁家班的張晉說：「八爺很了解我的能力，為我設計的動作都是給我很高的挑戰，要和以往打過的不一樣，其實有時候我也會缺乏自信，但八爺一次又一次的讓我嘗試，直到完成，很感謝八爺對我的信任。」在拍攝期間，張晉身上多處受傷，但堅持不用替身，他說：「一切為鏡頭及觀眾的辛酸都是值得，希望這些付出能令觀眾覺得值回票價，而當演員的這份辛酸，正是我以前當替身時一直朝思暮想的快樂。」

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(中時電子報)

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