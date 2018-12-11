亞洲盃空手道賽 崇右學子施冠丞「銀」了

2018年12月11日 16:28 中時 張穎齊

崇右影藝科技大學休閒事業經營系1年級學生施冠丞（後排右一），苦練空手道10年，今年代表學校前往印尼雅加達參加第6屆亞洲盃空手道錦標賽，榮獲男子組個人組「銀牌」。（崇右影藝科技大學提供）

崇右影藝科技大學休閒事業經營系1年級學生施冠丞，苦練空手道10年，即使面對繁忙的課業，仍會抽空自行鍛鍊。今年代表學校前往印尼雅加達參加第6屆亞洲盃空手道錦標賽，榮獲男子組個人組「銀牌」，以及學校頒發的獎金10萬元，嘉許他為校爭光。

在印尼雅加達舉行的第6屆亞洲盃空手道錦標賽，共有印尼、馬來西亞、菲律賓、中國、澳門、斯里蘭卡等15個國家參加，施冠丞在激烈競爭中奪得銀牌，除了天生有體育細胞，加上學校老師的指導與他平時辛勤努力練習，終於獲得卓越成績，前途不可限量。

空手道練習邁入第10年的施冠丞，此次是第3次參加國際比賽，他在出發前就告訴自己，就算沒辦法拿下獎牌，也要表現出最好的自己，很開心最後能拿下銀牌，也謝謝一路上所有人的幫助，更感謝休閒系老師的照顧與輔導。

「會繼續為校爭光！」施冠丞說，未來想再繼續往更高層級打上去，希望能夠像許多前輩一樣站上亞運、奧運的舞台發光發熱。

休閒系系主任藍卉羚表示，施冠丞進到休閒系後，認真於課業，下課後致力於空手道練習，除了技能的進步外，也在其他學校的空手道社團擔任指導老師，將所學用於實務上，技藝精進。

崇右影藝科大表示，目前學校已成立運動Instagram專頁，棒球隊球迷甚多，施冠丞因為最近獲得第6屆亞洲盃空手道錦標賽銀牌，也馬上擁有空手道粉絲團，成為「明星人物」。

(中時 )