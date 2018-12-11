港特首破例澄清：孟晚舟任何時候只持一本特區護照

2018年12月11日 16:42 中時電子報 盧伯華

華為副董事長孟晚舟在加拿大遭拘押，被外界指持有3本香港特區護照，且未以以最新一本護照出入境。香港行政長官林鄭月娥破例對此回應稱，孟晚舟任何時候只持有一本有效的特區護照。

據香港《經濟日報》報導，林鄭月娥今日(11日)在出席行政會議前向表示，入境處覆檢有關個案後，認為孟晚舟獲發特區護照的情況符合香港入境政策。她解釋，孟多次申請更換護照，每次提出的理由都屬可接受，例如護照損壞、個人資料改變等，而每次獲發新護照，舊護照都被註銷，孟晚舟任何時候只同時持有一本有效的特區護照。

林鄭月娥表示，這次事件已成為外交事件及進入司法程序，本來不應該評論，但鑒於公眾關注，並恐怕一些別有用心的人會藉此政治炒作，對香港造成傷害，故才破例澄清。

她說，特區護照在全世界得到廣泛認同，有逾160個國家及地區給予免簽證入境優待，若外國對入境處簽發的特區護照有懷疑，會影響香港幾百萬人出遊，所以必須要澄清，釋除部分人疑慮。林鄭強調，政府原則不變，不能期望當局每次翻查個別人士的個案。

此前外交部發言人陸慷在回答「孟晚舟女士持有幾國護照？中國公民允許持有幾國護照？」的問題時表示，「我注意到有媒體議論這個問題。我的同事上周在這兒已經非常明確地告訴大家，根據《中華人民共和國國籍法》，孟晚舟女士是中國公民。而且我可以再補充一句，現在包括加拿大方面也已通過其初次法庭聽證會明確承認，孟晚舟女士是中國公民。我想提醒大家，在中加雙方都已確認孟晚舟女士是中國公民的情況下，有人還在網上炒作這個是沒有意義的，這不是該事件的核心和根本問題。」

(中時電子報)