楊惠姍、張毅力邀法玻璃藝術百年家族第四代新星亮相

2018年12月11日 16:49 中時電子報 綜合報導

茱麗葉勒彼里耶。(琉璃工房提供)

《烈火冰心．永恆的玻璃探索：茱麗葉．勒彼里耶 法國玻璃現代詩人亞洲個展》由琉璃工房創辦人楊惠姍與張毅力邀展出。(琉璃工房提供)

觀眾參觀作品。(琉璃工房提供)

不確定原理。(琉璃工房提供)

莫雷利亞。(琉璃工房提供)

茱麗葉勒彼里耶，來自法國玻璃藝術百年世家的唯一女性創作者，年僅34歲，卻已經成為法國新生代玻璃藝術家的典範。此次《烈火冰心．永恆的玻璃探索：茱麗葉．勒彼里耶 法國玻璃現代詩人亞洲個展》由琉璃工房創辦人楊惠姍與張毅力邀展出，本次展覽台北場次甫一結束，旋即亮相上海琉璃藝術博物館，並且新增不同展品。

藝術家以充滿哲學的沉思，獨特詩意的筆調，用極簡的形式、動人的色彩、靈動的線條與造型，精煉呈現35組綻放永恆熾愛光芒的作品。本次展覽同時展出茱麗葉勒彼里耶的曾祖父——知名的十九世紀法國玻璃脫蠟鑄造傳奇巨匠佛朗索瓦．德孔西蒙，逝去的父親艾蒂安勒彼里耶，以及叔父安東尼勒彼里耶的各兩件作品，精彩展現十九世紀至二十一世紀的法國玻璃藝術成就。展覽將持續到明年3月。

茱麗葉勒彼里耶誕生於一個法國玻璃藝術百年世家，她的曾祖父、父親、叔父，皆是世界認可的國寶級玻璃藝術大師。從小，她在父親工作室的窯爐旁玩耍、成長，並擔任父親的助手。然而，在茱麗葉勒彼里耶年輕的生涯中，一開始卻極為排斥這樣光鮮亮麗的藝術世家血統，也曾用盡一切試圖逃離脫蠟鑄造這條藝術之路。

求學時期，茱麗葉勒彼里耶在巴黎第一大學的精英教育下，透過研究不同的藝術媒介，以此遠遠逃離脫蠟鑄造。但她學的愈多，發現自己愈為玻璃所深深著迷。事實上，不論茱麗葉勒彼里耶如何強調自己多麼希望擺脫她頭上百年玻璃藝術世界的影子，我們卻慶幸如她自己說的：玻璃藝術像是病毒一樣，早已經潛伏在她的體內。

經歷多年的掙扎、自問自答，茱麗葉勒彼里耶終於決定不再猶豫，在2014年父親過世後，她繼承父親的工作室。然而，繼承之後更大的挑戰是如何超越，並走出自己的創作之路。從技術到創作，茱麗葉勒彼里耶融合了巴哈的音樂、芭蕾的舞蹈、物理的定律、情感的象徵。她的感受敏銳，思考哲學，創作多元，有外科手術的精準，也有詩人心靈的感性。

探索中華文化「氣」的概念

茱麗葉勒彼里耶說，她創作的是一種形式、一種動作，想去呈現流動感。她喜歡探索中華文化里的「氣」的概念，某種力量、某種能量，自由流動。比如，由三個對稱螺旋組合而成的《迸發》，線條流暢，造型極簡，是本次展覽中茱麗葉勒彼里耶最喜歡的作品。她解釋：「這像是一種演變，一種循環，它是靜止的，卻又這樣延續下去。同時，作品造型又像是人體的『基因』，展現的是一種生命的永續。」

茱麗葉勒彼里耶很喜歡這件作品還有一個原因，就是色彩，可以從中看到一種色彩的漸層過渡，從透明到深沉如黑的藍，顏色的漸近，同時暗示著時間和玻璃流動的軌跡，又像是兩個人的關係，從相識到相知，從淺到深，由淡漸濃。茱麗葉勒彼里耶說，這是目前能夠代表她的最好的作品。

「不確定原理」系列作品超越形狀的抽象本質，沒有底座，沒有上下左右之分，造型如同運動中的力量，但顏色卻又在玻璃漿的流動中精準細膩呈現，就像寒冷中的波浪被凍結在時間和空間一般。茱麗葉．勒彼里耶說，她創作的是一種流動，而這個動態瞬間被結晶的玻璃所凝結。

「海膽」系列則是茱麗葉．勒彼里耶把釘子放進海膽造型的玻璃之中燒製，讓釘子融合玻璃呈現一種特殊的金屬感與迷人光線，既有美學層面的展示，同時也是異材質結合的創作挑戰。

策展人、琉璃工房創辦人張毅說，茱麗葉勒彼里耶是琉璃工房歷年來所邀請的最年輕的國際藝術家，但世界上沒有人像她一樣「生於斯，長於斯」，見識了法國玻璃藝術最輝煌的歷史。對於別人，那是玻璃藝術史，是一件一件的里程，對於茱麗葉勒彼里耶而言，是她必須擺脫的影子，是她必須跨越的障礙。然而，茱麗葉勒彼里耶在玻璃藝術的世界裡，已然展開了一個新的時代，有了一個新的聲音。

(中時電子報)