韓冰邀他行銷高雄 王世堅：賣啦！我現在需要閉門思過

2018年12月11日 16:48 中時 林淑娟 、 王玉汝

韓冰、王世堅一起接受于美人專訪。（TVBS）

韓冰、王世堅一起接受于美人專訪。（TVBS）

韓冰、王世堅一起接受于美人專訪。（TVBS）

韓冰接受于美人專訪。（TVBS）

韓冰因為幫爸爸韓國瑜輔選高雄市長有功，而被網友封為「國民黨伊凡卡」，她11日參加TVBS《國民大會》錄影，獻出返回加拿大前的最後一個媒體通告，接受主持人于美人訪問，與王世堅兩人針對小內閣名單何時才會公布，以及吳寶春風暴發表看法。話題不斷的兩人再度同框也引發網友高度關注，精彩節目將在當晚播出。

近來吳寶春麵包到上海展店，遭對岸網友質疑台獨，他的自清聲明卻衍生出連串風暴。高雄新科市長韓國瑜雖然本身正面臨著的小內閣角力戰的考驗，卻願意陪著吳寶春滅火，擔任「神救援」角色。王世堅期許韓國瑜可以成為台商救世主，韓冰也幽默表示，「韓市長要處理這麼多事情，難怪他說當選之後，自己的人生越來越黑白。這件事還是希望大家可以把重點放在吳寶春是台灣之光，他的麵包是世界知名的，希望可以拉回來在經濟這塊，鼓勵大家繼續支持」。

傳出韓冰會在夜市或新崛江商圈為出席爸爸的就職典禮治裝，于美人也好奇問：「今天上節目的雪紡上衣與黑短裙也都是在新崛江買的嗎？」韓冰表示自己日前深夜至新崛江購物，不但讓在地商家紅了眼眶，也讓高雄人民感受到韓市府團隊拚經濟的決心。

對於韓冰即將回加拿大完成學業，于美人也問韓冰是否要等王世堅到高雄參觀後再回加拿大，韓冰笑說:「議員願意來的話我們開心，但是有壓力就沒關係。」王世堅靦腆笑說:「我們民進黨還在敗選的陰霾，現在應該要閉門思過。」于美人再接著問:「是否會邀請王世堅參12/25的就職典禮。」韓冰說：「我想啊！可是我怕他到時候有壓力不來。」王世堅一時間還意會不過來韓冰的邀約，恍然大悟後表示：「可是我那天自己也要在台北市議會就職啊！」兩人幽默有趣的互動讓現場笑聲不斷，也讓嚴肅的政治話題添上輕鬆的氣息。

(中時 )