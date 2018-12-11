每天揮肩翻動鍋鏟早餐店老闆娘罹旋轉肌袖撕裂

2018年12月11日 17:20 中時 林欣儀

經營早餐店超過30年的65歲蘇姓婦人，因長期使用手臂、肩膀翻動鍋鏟，半年前開始覺得肩膀隱隱作痛、幾乎快拿不起鍋子，她自嘲「連煎蛋都難」，到醫院接受超音波及核磁共振檢查、診斷為「旋轉肌袖撕裂」，所幸接受手術「補洞」後，大幅緩解疼痛，未來仍須復健。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師慕德翰指出，旋轉肌袖是由肩胛下肌、棘上肌、棘下肌和小圓肌構成，並由一層筋膜覆蓋在肩關節、藉以維持肩關節穩定，許多人以為肩膀疼痛無力、手無法舉高就是五十肩，但根據統計，五十肩發生率約2％、其疼痛感為卡住上不去，若症狀為感到疼痛但上得去、就可能是旋轉肌袖撕裂。

慕德翰說，年齡增加會造成肌腱血管老化、稀疏，使得肌腱容易斷裂，也使得60歲以上族群發生旋轉肌袖撕裂的機率高達近四成，年輕人發生此情況多是因為外傷或運動傷害導致，若患者肩峰下的骨刺反覆磨損肌腱、造成筋膜破洞卻未及時處理，恐使洞越破越大，後續治療將更加困難。

慕德翰強調，「旋轉肌袖撕裂」可透過「微創肩關節鏡旋轉肌袖修補手術」治療，術後組織創傷和傷口小，肌力較快恢復，但術後仍需接受復健3個月，並減少猛烈增加肩膀活動的情性，並調整生活型態，才能有效預防旋轉肌袖撕裂復發。

(中時 )