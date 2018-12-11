企業負債過高 專家憂：恐延長經濟衰退

2018年12月11日 16:51 中時電子報 吳映璠

前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）10日提出警告，她認為現在企業的負債比例太高，一旦經濟面臨衰退，企業高槓桿操作將延長經濟不景氣，最終導致大量非金融企業破產。

前聯準會主席葉倫。（圖／美聯社）

據美國財經媒體CNBC報導，葉倫是在周一晚上出席紐約市立大學研究生院（The Graduate Center, CUNY）活動時發表上述談話，與會人員還包括諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）及其他經濟學家。

葉倫指出當前情況令人憂心，多數企業債務的擔保相當「薄弱」，她提及投資人持有經包裝發行的金融商品「擔保貸款憑證」（CLO）的情形再度出現，這讓人聯想到2007年至2010年美國發生的次級房貸風暴，近年來美國企業負債程度激增，2007年企業負債金額為4.9兆美元，至2010年這個金額卻已成長到9.1兆元。

報導指出，如果未來利率如2018年一樣持續上揚，將導致企業借貸成本激增，屆時企業背負的龐大債務將成為嚴重的經濟問題，不只是葉倫，其他市場專家也提出類似警告，他們憂心部分公司債可能因此失去投資評級，降級為高收益債或垃圾債。

不過話鋒一轉，葉倫也安撫大家不用太緊張，她說儘管聯準會自2015年來啟動升息，然而和過去比較，現在的利率水平還在歷史低位。

或許企業高度借貸的情形令人聯想到2008年金融海嘯，但是她認為目前公司債持有人並未出現過度槓桿化的傾向，也降低了連環信用風險發生的機率，她安撫與會人員：「我目前沒有看到任何情況會引發那樣的金融危機。」

葉倫自2014年接掌聯準會，今年2月卸任，她是聯準會百年來首位女性主席。葉倫現在是華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）名譽研究員。

(中時電子報)