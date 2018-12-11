世足冠軍小將很散漫 訓練缺席在家裡睡覺

2018年12月11日 17:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

最近8戰參與8顆進球（進球＋助攻），21歲法國小將鄧貝萊（Ousmane Dembele）終於在巴塞隆納展現能力，但紀律不佳的老毛病也故態復萌。就在上周巴薩德比戰4比0痛宰西班牙人的隔天，鄧貝萊缺席球隊訓練，兩小時後被保全人員發現他還在家中。

其實早在去年夏天從德甲多特蒙德挖角這位新秀時，巴薩高層就被提醒要注意鄧貝萊的場外行為。而他缺席訓練也不是第一次了，巴薩上月對皇家貝提斯之戰，教頭巴佛德（Ernesto Valverde）就因此沒登錄鄧貝萊，作為處分。

鄧貝萊上周末對陣西班牙人貢獻1進球1助攻，顯然是大勝太開心，賽後跑去廝混，導致隔天訓練根本爬不起來。據了解，巴薩方面相當生氣，但巴佛德在歐冠的賽前記者會也試圖滅火，希望讓此事降溫。

「是出了一些事情，但我們希望內部解決就好，所以真的無可奉告，」巴佛德說：「他很有天分，我們想要幫助他。他在場上非常盡力做出貢獻，但我們也有一些規矩要遵守，每個球員都一樣。」

巴薩希望外界將焦點放在鄧貝萊的場上表現，因此在台灣時間12日凌晨對英超熱刺隊的歐冠聯賽，這位法國小將仍可望獲得登錄。巴薩已篤定以分組冠軍晉級16強，但熱刺和義甲國際米蘭還要爭取最後1張門票。

(中時電子報)