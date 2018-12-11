世足冠軍小將很散漫 訓練缺席在家裡睡覺

法國小將鄧貝萊（左）進8戰參與巴塞隆納8顆進球。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

最近8戰參與8顆進球（進球＋助攻），21歲法國小將鄧貝萊（Ousmane Dembele）終於在巴塞隆納展現能力，但紀律不佳的老毛病也故態復萌。就在上周巴薩德比戰4比0痛宰西班牙人的隔天，鄧貝萊缺席球隊訓練，兩小時後被保全人員發現他還在家中。

其實早在去年夏天從德甲多特蒙德挖角這位新秀時，巴薩高層就被提醒要注意鄧貝萊的場外行為。而他缺席訓練也不是第一次了，巴薩上月對皇家貝提斯之戰，教頭巴佛德（Ernesto Valverde）就因此沒登錄鄧貝萊，作為處分。

鄧貝萊上周末對陣西班牙人貢獻1進球1助攻，顯然是大勝太開心，賽後跑去廝混，導致隔天訓練根本爬不起來。據了解，巴薩方面相當生氣，但巴佛德在歐冠的賽前記者會也試圖滅火，希望讓此事降溫。

「是出了一些事情，但我們希望內部解決就好，所以真的無可奉告，」巴佛德說：「他很有天分，我們想要幫助他。他在場上非常盡力做出貢獻，但我們也有一些規矩要遵守，每個球員都一樣。」

巴薩希望外界將焦點放在鄧貝萊的場上表現，因此在台灣時間12日凌晨對英超熱刺隊的歐冠聯賽，這位法國小將仍可望獲得登錄。巴薩已篤定以分組冠軍晉級16強，但熱刺和義甲國際米蘭還要爭取最後1張門票。

(中時電子報)

MLB》最狂補強 傳言洋基可能買雷… 勇於追夢！胡智為小學三年級訂下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。