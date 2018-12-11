太空漫遊40年 航海家2號進入星際空間

2018年12月11日 17:24 中時電子報 江飛宇

美國航太總署NASA於12月10日宣布，傳奇的航海家2號(Voyager 2)通過了所謂的「日圈」(heliopause,也譯作太陽圈、太陽層頂)，也就是太陽風的最邊界，未來面對的就是星際空間了。航太總署是依據在航海家2號的儀器，發現自11月5日之後，偵測到的太陽風粒子急劇下降，相對的來自銀河系的宇宙射線大幅提升。

太空新聞(Space News)報導，在此之前，它的「兄長」航海家1號((Voyager 1)已於2013年通過日圈進入星際空間，不過兩者仍然有所差別，因此仍然相當值得研究。

太陽的日圈範圍就是太陽風的止境，之外就是星際空間了。航海家1號從太陽系的「上方」(北方)離開，而航海家2號是從「下方」(南方)離開。(圖/JPL)

噴射推進實驗室前主任、現職加州理工學院太空研究所的艾德．史東(Ed Stone)說：「經歷41年的航行後，這是個重大的里程碑。」

史東指出，航海家2號通過日圈的位署與航海家1號並不完全相同，1號是從太陽系的北半球離開，而2號是在南半球，不同的飛離地點也就會有不同的資料，「如果資料一，那我們會感到相當驚訝。」

航海家1號與2號是1977年發射的行星探測船，原本的任務目的地是木星與土星，不過在飛航過程期間，噴射推進實驗室發現，2號的飛航軌道只要稍做調整，可以繼續調查天王星與海王星，於是在1號完成土星任務，朝向太陽系的北方脫離後，2號又續續前往天王星和海王星。

NASA’s Voyager 2 Enters Interstellar Space

航海家2號在1986年抵達天王星，近距離觀測這個傾倒下來的怪異氣體行星，天王星的星環與衛星們都是垂直轉的，可能是幾十億年前，天王星被另一個巨大的氣體行星撞倒所致。另外，天王星旁邊的天衛5-米蘭達衛星(Miranda)也很奇特，它是天王星最小的衛星，但它的表面異常崎嶇，就像一堆亂七八糟的碎石聚合而成，一種理論是，天衛5本來也很正常，但它遇到巨大的流星撞擊而裂成好幾塊，但這些碎片沒有飛散的很遠，在往後的歲月又重新聚集，變成這種科學怪人的模樣。

航海家2號拍攝的天王星，它是個倒下來的氣體行星。(圖/NASA)

航海家2號在1989年抵達海王星，發現海王星也有自己的星環，原本在地面望遠鏡只發現海王星有2個衛星，結果航海家2號新發現了另外12個(總共14個)。而且海王星表面也有類似木星的巨大風暴系統，被稱為大暗斑，圍繞在大黑斑周圍的風速，高達每小時2,400公里，是太陽系中最快的風。

航海家2號拍攝的海王星，表面有著大暗斑。(圖/NASA)

離開海王星後，航海家2號與1號一樣開始記錄日圈，想要理解太陽風的邊界所在，如今離開了日圈，它們的新任務就是收集星際空間的資料，一般認為，相對於太陽高能粒子稱為「太陽風」，來自星際空間的宇宙高能粒子，也可稱為「星際風」，這是個值得研究的課題，天文學家很希望知道星際風的性質與密度。

航海家計畫的現任負責人蘇珊娜．多德(Suzanne Dodd)：「這2具探測船雖然老，但是都非常健康，可說是老當益壯。」

如此遙遠的探測船，當然無法使用太陽能發電，而是採用放射性同位素熱電發電機（RTG,簡稱核電池），上頭的2具核電池可以長期供熱發電。不過鈽燃料的效能也是有極限的。多德說「目前航海家號的核電池功率每年下降約4瓦，要供應全機體的溫暖愈來愈困難，現在擔心的是一但聯胺燃料被冰凍，太空船就會失控。」

多德說，他們正在密切關注航海家2號的溫度，隨著核電池功率繼續下降，項目官員必須再關閉一些儀器，這當然是困難的決定，但是多德希望能再延長航海家1號與2號的飛航時間，希望能在2027年時還能與它們通訊，到時航海家計畫就會迎來50年慶。

(中時電子報)